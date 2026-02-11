Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Глава Россотрудничества Примаков: Русский дом продолжает работу в Вашингтоне
Российский центр науки и культуры (Русский дом) продолжает деятельность в столице США, наблюдаются позитивные тенденции, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Русский дом продолжает свою работу в Вашингтоне и мы отмечаем некоторые позитивные изменения», – приводит слова Примакова ТАСС.
Он отметил, что сейчас там снова проходят мероприятия, посвященные российской культуре, образованию и истории. «Это наш фокус», – сказал он.
В то же время, отметил глава Россотрудничества, фон для работы центра по-прежнему остается сложным. По его словам, говорить о полном восстановлении прежнего формата работы РЦНК в столице США пока рано. Также Примаков подчеркнул, что организация работы Русского дома в Нью-Йорке в настоящий момент невозможна.
Кроме того, Примаков заявил, что в странах Европы работа Русских домов сталкивается с различными ограничениями и проявлениями враждебности – «от получения сообщений с угрозами в адрес сотрудников до прямого вандализма в отношении зданий российских центров науки и культуры».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Александр Дарчиев был назначен новым послом России в США. Американские власти до сих пор удерживают незаконно конфискованные здания российских дипмиссий.