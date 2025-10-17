Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

В четверг вечером состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Изначально о беседе двух лидеров стало известно из американских СМИ, но позже информацию официально подтвердили в Кремле.

Таким образом, этот телефонный диалог Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий контакт состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске. В Вашингтоне назвали новый телефонный разговор хорошим и продуктивным. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште. Однако сначала на следующей неделе состоится беседа высокопоставленных советников обеих стран, которую возглавит госсекретарь США Марко Рубио. После работы советников Путин и Трамп обсудят в Венгрии возможность прекращения конфликта на Украине.

По словам Трампа, об итогах разговора с президентом России он расскажет Зеленскому в ходе пятничной встречи в Белом доме. Президент США подчеркнул, что сегодняшняя беседа стала «значительным шагом вперед» в решении обозначенных вопросов. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков добавил, что стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита.

«Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», – отметил Ушаков. По его словам, Путин начал разговор с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа, а в ходе дальнейшей беседы особое внимание было уделено украинскому кризису.

По словам Ушакова, Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира» и признавал, что этот конфликт стал самым сложным в его миротворческой деятельности. Глава Белого дома также выразил мнение, что завершение боевых действий открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.

В ходе разговора президенты затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков.

По итогам беседы лидеры обсудили возможность личной встречи. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», – сообщил помощник президента. «Я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. И оба лидера договорились, что они будут оставаться на связи», – заключил Ушаков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже сообщил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира». Добавим, что на телефонную беседу Путина с Трампом позитивно отреагировал и российский рынок акций.

«Договоренности об организации встречи подтвердили, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сохраняется хороший личный контакт.

На фоне большого количества западных статей, которые в последнее время данный факт отрицали – это, безусловно, хороший знак», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«То есть, несмотря на все проблемные вопросы урегулирования конфликта на Украине, два лидера демонстрируют уважение друг к другу и публично выражают готовность к компромиссам. Как минимум это свидетельствует о том, что хотя бы в период пребывания Трампа у власти значительной эскалации между Москвой и Вашингтоном можно не ждать», – поясняет он.

«Важен и тот факт, что эта встреча будет второй. Если стороны согласны на нее, то им есть что обсуждать. Спекуляции по поводу полного отсутствия взаимопонимания между США и Россией по вопросу конфликта на Украине можно считать опровергнутыми. Судя по всему, какой-то каркас договоренностей имеется», – акцентирует собеседник.

«Вашингтону и Москве же предстоит договориться о, вне всяких сомнений, важных, но все же частностях процесса урегулирования. Примечательно, что по предложению Трампа беседа может состояться в Будапеште. Переговоры практически в сердце Старого Света могут свидетельствовать о том, что разговор будет затрагивать очень глубокие темы», – говорит эксперт.

«Например, лидеры могут обсудить и обновление принципов системы безопасности Европы,

с чего, собственно, и началось обострение отношений Запада и России. Кроме того, звонок прошел накануне приезда Владимира Зеленского в Вашингтон. И в ее преддверии активно обсуждалась возможность передачи Киеву ракет Tomahawk», – продолжает он.

«В условиях, когда между Путиным и Трампом достигнута договоренность о грядущей встрече, глава Белого дома не пойдет на столь радикальные шаги в диалоге с Украиной. Как минимум Штаты постараются сохранить нейтральность в сложившихся обстоятельствах. И это позволяет надеяться все же на дипломатическое решение сложившихся проблем», – подчеркивает Козюлин.

Политолог Федор Лукьянов также считает, что Трамп не передаст Киеву Tomahawk. «Президент США идет на новый заход хорошо известной траектории. То есть кругами ходит. Судя по всему, «импульс Аляски», действительно, не отменен – то, что там обсуждалось, продолжает обсуждаться», – считает он.

«И новая встреча якобы в Будапеште должна нечто зафиксировать, но перед этим новые разговоры на уровне непосредственно президентском. Совсем не факт, что этот круг закончится иначе, чем предшествующие. То есть ничем не закончится. Но все очевиднее желание Трампа не попадать в ловушку соскальзывания на сторону Украины. Такая дипломатическая война на истощение с его стороны. Точнее, война на дипломатическое истощение», – поясняет Лукьянов.

Анонс встречи Путина и Трампа в Будапеште в преддверии завтрашней встречи последнего с Зеленским – сильный ход Москвы,

который интересно закручивает переговорный трек, добавляет политолог Алексей Чеснаков. «Приезд Зеленского в Вашингтон на этом фоне становится вторичным. Контакт РФ и США выходит на первый план», – добавляет он.

«Важен и символизм Венгрии как площадки для диалога. Здесь много политико-дипломатических треков: и параллели с Будапештским меморандумом, и симпатии республики и лично ее премьера Виктора Орбана к России, и вопросы энергетического партнерства ряда стран ЕС с Москвой», – рассуждает эксперт.

«Кроме того, усиливается и внутриевропейский раскол. Брюссель, вероятно, в шоке от такого анонса. Противники официального курса ЕС внутри самого союза получают дополнительную поддержку. Конфликтные линии будут усиливаться и углубляться. Все это, конечно, не означает, что завтра на встрече Трампа и Зеленского не будут анонсированы неприятные решения для Москвы», – продолжает аналитик.

«Они вполне вероятны. И в этом смысле Трамп довольно последователен. Пока все указывает на то, что он стремится исчерпать аргументы сторон для продолжения конфликта: Киев может получить оружие, которое не изменит ход конфликта, а Москве может быть продемонстрирована привлекательная перспектива его скорейшего завершения», – заключил Чеснаков.