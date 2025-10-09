  • Новость часаЛокализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях финнов в Карелии
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Трамп назначил ХАМАС срок возвращения израильских заложников
    Сербская NIS не получила от США уведомления об отсрочке санкций
    Для старта процедуры импичмента Пашиняну парламенту Армении не хватило двух голосов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    8 комментариев
    9 октября 2025, 08:40 • Политика

    Европа научилась мешать Трампу на Украине

    @ Shawn Thew-Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Импульс урегулирования конфликта на Украине, заданный саммитом на Аляске, иссяк, считает российский МИД. По мнению экспертов, основная причина дипломатического тупика – деструктивная позиция Европы, которая нашла рычаги влияния на Трампа. Удастся ли США переломить сложившуюся тенденцию, и какова дальнейшая судьба переговоров?

    Импульс к урегулированию конфликта на Украине, заданный встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан. К такому выводу пришел замглавы МИД Сергей Рябков. По его мнению, положительные тенденции после саммита были нивелированы «усилиями противников и сторонников «войны до последнего украинца».

    В частности, к подобному итогу привели действия европейских «партнеров» Украины, пишет РИА «Новости». При этом Рябков не одинок в пессимистических оценках текущего состояния контактов Москвы и Вашингтона. Так, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал состояние диалога двух стран как «подавленное».

    «Серьезных шагов не было сделано», – цитирует его РБК. В то же время он подчеркнул: в Кремле рассчитывают, что американский лидер сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров». Однако ситуация также осложняется достаточно жесткой сменой риторики США.

    Во вторник глава Белого дома заявил, что он практически определился с решением по передаче крылатых ракет Tomahawk ВСУ. По его словам, до окончательной реализации данной инициативы ему необходимо понять, как именно Киев планирует воспользоваться ракетами.

    Напомним, саммит на Аляске состоялся 15 августа. Его главной темой стало обсуждение урегулирования конфликта на Украине. При этом обе стороны позитивно оценили итоги встречи, а сам факт ее проведения вызвал в Европе эффект «политической лихорадки». Тем не менее, на сегодняшний день многие эксперты отмечают, что позитивный эффект от личной беседы Путина и Трампа постепенно исчерпался.

    «Слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова об исчерпании импульса саммита Россия-США на Аляске – это своего рода констатация факта: предложения, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привозил в Москву и которые затем обсуждались в Анкоридже, не получили развития», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского регулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», – детализировал собеседник.

    При этом аналитик обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге США». «Думаю, не стоит говорить об обнулении результатов аляскинского саммита, поскольку мы видим вовлеченность различных стран в украинское урегулирование, но сдвиг опять произошел в направлении тупиковости дипломатического трека», – посетовал спикер.

    «Брюссель не изменил позиции и делает все, чтобы саботировать мирный переговорный вектор.

    Слова Рябкова о роли европейцев в исчерпании аляскинского импульса говорят о том, что в Европе научились влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Прежде всего, это относится к генсеку НАТО Марку Рютте и президенту Финляндии Александру Стуббу. Они могут находить специфические аргументы и поведенческую модель для убеждения американского лидера в своих идеях», – отметил он.

    «Следствием слов Рябкова можно считать констатацию того, что ни у кого пока нет рабочего решения украинского кризиса, кроме военного варианта. Но все может быстро поменяться – диалог России и США будет зависеть от того, предоставит ли Трамп Украине ракеты Tomahawk. Это станет маркером намерений Белого дома усиливать давление на Кремль», – продолжил эксперт.

    «Если американская сторона поможет ВСУ, это ухудшит диалог Москвы и Вашингтона. Но для Трампа сейчас более приоритетным является ближневосточное направление. Поэтому он может оставить все, как есть, предоставив возможность Украине и Европе попытаться улучшить для них ситуацию на фронте. Если это ни к чему не приведет, глава Белого дома через некоторое время снова предложит Киеву и Брюсселю возобновлять переговорный трек с российской стороной», – спрогнозировал Лукьянов.

    Заявление Рябкова призвано стать констатацией уже свершившегося и понятного факта,

    соглашается политолог Иван Лизан. «Схема урегулирования конфликта на Украине через посредничество США зашла в тупик. В принципе, каких-то проблесков надежды в этом направлении не появлялось больше месяца. Встает вопрос: почему именно сейчас Москва решила подвести подобную черту?», – говорит он.

    «На мой взгляд, все дело в несколько изменившейся риторике Штатов. Америка активно спекулирует на теме передачи Tomahawk ВСУ. Даже Трамп, пусть и аккуратно, но высказался в поддержку этой идеи. Таким образом замглавы МИД, вероятно, ответил на последние новости из Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Большой вопрос заключается в следующем: а реально ли Аляска дала импульс урегулированию? Встреча двух лидеров, безусловно, была важной и необходимой. Ее следовало провести хотя бы для того, чтобы еще раз убедить Белый дом в готовности России защищать собственные национальные интересы», – поясняет собеседник.

    «Но что изменилось с августа? Европа по-прежнему хочет продолжения боевых действий, Зеленский – подавно.  И это было ясно еще на возобновленных переговорах в стамбульском формате. Тогда делегации сумели договориться о важных, но все же прикладных вопросах. Например, об обмене пленными», – напоминает он.

    «То есть прямые переговоры с Украиной ощутимого эффекта не возымели.

    Привлечение посредника в виде США создает более сложную конструкцию диалога. Тем более что Штаты в происходящих событиях играют далеко не лидирующую роль. Сейчас финансовый вакуум, вызванный отказом Вашингтона от продолжения денежной поддержки Киева, заполнен Брюсселем. Конечно, у ЕС меньше материальных возможностей, чем у США, но все же их помощь позволит продержаться ВСУ годик-другой. Соответственно, пока Европа не потеряет желания воевать до последнего украинца – выхода из дипломатического тупика не предвидится», – продолжает собеседник.

    «Поэтому мнение Трампа относительно заявления Рябкова не особо важно. В принципе, глава Белого дома может отреагировать в совершенно непредсказуемом ключе – такой у него внешнеполитический стиль. Принципиален сам факт: Америка не может на данном этапе обеспечить урегулирование конфликта, а значит необходимо искать иные выходы», – заключил Лизан.

    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском
    Газпром и Казахстан подписали соглашение о переработке газа в России
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    Тбилиси обвинил Санду в поддержке грузинских радикалов
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    «Союзмультфильм» подал в суд из-за ковра с Карлсоном

    Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      2 комментария
    Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      8 комментариев
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации