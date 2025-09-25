  • Новость часаВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    Дональд Трамп поджигает Украину

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    25 сентября 2025, 08:44 Мнение

    Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    На улицах российских диванных экспертов снова царит уныние. Главный шоумен мировой политики – президент США Дональд Трамп – по итогам встречи с Владимиром Зеленским разразился целым рядом оскорбительных и в какой-то степени даже опасных для России заявлений.

    В частности, назвал Россию «бумажным тигром» (то есть на первый взгляд мощной страной, а по факту абсолютно бессильной), которая, мол, «уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю». Заявил, что «со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно». И что Киев «даже может пойти дальше». И что «мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным». А страны НАТО призвал «сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство».

    На Украине это трактуют как признак полной поддержки президента США во всех украинских начинаниях, в том числе стремлении бить ракетами вглубь российской территории. «Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до окончания войны», – радуется глава киевского режима Зеленский.

    Российские же скептики пишут, что Трамп, мол, для России потерян. Что его смогли переманить европейцы (которые уже несколько месяцев обхаживают американского президента), и что теперь США снова встают на лыжи Байдена. То есть двигают СВО к эскалации и активно в нее инвестируют. А значит, дух аляскинского саммита умер.

    На самом же деле все несколько сложнее. Есть, по сути, два сценария произошедшего – и они являются не смертью, а как раз логичным продолжением встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Многие эксперты и журналисты писали о том, что там, на Аляске, российский и американский президенты пришли к определенному рамочному пониманию сценария завершения украинского кризиса. Договорились о базовых понятиях и о том, что каждая из сторон должна сделать для того, чтобы по этому сценарию продвигаться.

    Очевидно, что «домашним заданием» американской стороны было убедить (или принудить – Москве было все равно) Украину и Европу под этим сценарием подписаться. Без согласия Украины (с которой нужно будет подписывать официальное мирное соглашение) и Европы (которая в обход США может поддерживать киевский режим, вооружать и тянуть Украину в НАТО) реализация российско-американских соглашений была бы невозможна.

    Трамп честно пытался это домашнее задание выполнить. Сразу же после встречи в Анкоридже он сначала созвонился, а затем и встретился с европейцами и украинцами. Однако – судя по последующим заявлениям и действиям Киева и Брюсселя – убедить их не смог, а заставить не сумел. А значит Анкориджские договоренности не могут быть реализованы по его вине.

    И дальше есть две трактовки нынешнего поведения Трампа. В рамках первой американский лидер, понимая бесперспективность дальнейшего диалога с Москвой (на фоне провала домашнего задания и дальнейшего сближения России с Китаем, КНДР и Индией) решил махнуть рукой на попытки выстроить новые отношения с Кремлем и встал на сторону Евросоюза. Решил влиться в украинскую партию, чтобы добиться российского стратегического поражения – ну или, на крайний случай, пригрозить этим Москве и таким образом добиться пересмотра договоренностей в Анкоридже в сторону менее обременительных для Трампа условий.

    В теории Трамп мог так поступить, однако это не бьется с целым рядом переменных. Во-первых, электоральной – ядерный электорат Трампа выступает против вовлечения США в украинскую войну. Во-вторых, личной – ненависть Трампа к Зеленскому известна, как и его неготовность признать чью-то (в данном случае, европейскую) правоту. Во-вторых, стратегической – потеря России означает проигрыш Вашингтона в глобальном противостоянии Пекину.

    Наконец, четвертая переменная, внутрироссийская. Оскорбительные заявления Трампа контрастируют с абсолютно спокойной реакцией российских властей – даже в какой-то степени, ироничной. Так, например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия – медведь, а бумажных медведей не бывает. А главный поставщик радикальных оценок – зампред Совбеза Дмитрий Медведев – лишь написал о том, что позиция Трампа переменчива. «Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», – резюмировал Дмитрий Анатольевич.

    Поэтому куда более вероятным выглядит вторая трактовка словесных эскапад Дональда Трампа. С большой долей вероятности можно предположить, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем. Либо дистанцироваться на время и вернуться тогда, когда киевский режим и поддерживающая его Европа поймут, что самостоятельно у них не хватает сил для того, чтобы остановить Россию.

    И если согласиться с этой трактовкой, то все заявления Трампа получают логичное объяснение. Обзывание России «бумажным тигром» становится элементом маскулинности, а также занижением российских возможностей, с которыми сама Европа вполне может справиться. Намек на то, что Украина может победить «при финансовой поддержке Европы» а также отсутствие упоминания любых обязательств США в адрес Киева (даже санкции не обещал) – лишь готовность продавать оружие НАТО. То самое оружие, которое сейчас очень нужно Израилю, а также самой американской армии.

    Ну и, наконец, всякие заявления о том, что «Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше» являются ничем иным, как подначкой киевского режима продемонстрировать эти возможности. Трамп фактически поджигает Украину в ее амбициях для того, чтобы она быстрее сгорела. Либо чтобы киевский режим пошел на такие шаги, которые будут рассматриваться Москвой как достаточные основания для перевода СВО на новый уровень – с применением иных вооружений по иным целям.

    Время покажет, какая трактовка поведения Трампа является верной. Время – и дела.

      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

      Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

