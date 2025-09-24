Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».