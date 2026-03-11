Tекст: Антон Антонов

Штурмовики «Северян» продолжают вести интенсивные бои на Сумском направлении, продвигаясь вглубь Сумской области. Авиация и операторы ударных БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Глухова, Искрисковщины, Корчаковки, Мирополья, Павловки, а также в селах Суходол, Кияница и Храповщина, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

За сутки «Северяне» смогли продвинуться на семи участках в Сумском районе и на двух в Глуховском, достигнув общего продвижения до 350 м. Восточнее Бобылевки продолжаются тяжелые бои: ВСУ пытаются удержать позиции, используемые для атак по гражданской инфраструктуре Брянской области. ВСУ перебрасывают резервы в район села Сопыч, где идут ожесточенные столкновения. В Краснопольском районе также отмечено успешное наступление «Северян».

На Харьковском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвигаются вглубь области, авиация ВКС России наносит удары по скоплениям ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Веселое, Рубежное, Верхнюю Писаревку, Песчаное и Колодезное. В районе Караичного ВКС России ударили по готовящейся штурмовой группе ВСУ, противник понес существенные потери.

На Волчанском направлении «Северяне» продвинулись до 200 м, военные химики «Севера» поразили опорный пункт ВСУ в лесном массиве Волчанского района. На Липцовском направлении изменений нет, по вскрытым целям ВСУ работали российские артиллеристы и операторы БПЛА. На Великобурлукском направлении российские штурмовики продвинулись до 200 м на двух участках.

Жители Харьковской области фиксируют частые случаи самопроизвольной детонации боеприпасов в жилых домах, а украинские военные жалуются на некачественные боеприпасы западного производства, сказано в сообщении.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

