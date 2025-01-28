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Путин обвинил администрацию Байдена в срыве стамбульских договоренностей
Путин заявил, что США могли повлиять на отказ Киева от стамбульских соглашений
Президент Владимир Путин считает, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом могла стоять за отказом Киева от стамбульских договоренностей в 2022 году, передает ТАСС. По словам Путина, 15 апреля основные параметры соглашения между Россией и Украиной были согласованы, однако Киев взял паузу для консультаций с союзниками.
Как отметил президент, после консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений. Путин выразил мнение, что такой шаг был предпринят по инициативе американской администрации. «Никто этого и не скрывает», – подчеркнул он.
Переговоры между Россией и Украиной начались в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений.
До этого Путин заявил, что Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение. По его словам, в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.