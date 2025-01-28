Путин заявил, что США могли повлиять на отказ Киева от стамбульских соглашений

Tекст: Максим Попов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом могла стоять за отказом Киева от стамбульских договоренностей в 2022 году, передает ТАСС. По словам Путина, 15 апреля основные параметры соглашения между Россией и Украиной были согласованы, однако Киев взял паузу для консультаций с союзниками.

Как отметил президент, после консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений. Путин выразил мнение, что такой шаг был предпринят по инициативе американской администрации. «Никто этого и не скрывает», – подчеркнул он.

Переговоры между Россией и Украиной начались в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений.

До этого Путин заявил, что Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение. По его словам, в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.