ВС России освободили Голубовку в ДНР
Российская армия в последние сутки установила контроль над населенным пунктом Голубовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.
Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили Голубовку, указало ведомство в Max.
Несколькими днями ранее ВС России освободили Сосновое в ДНР. За прошлую неделю российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов.
В числе освобожденных Веселянка в Запорожской области, Бобылевка в Сумской области, село Круглое в Харьковской области.