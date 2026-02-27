Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Дроны «Рубикона» сожгли замаскированный танк ВСУ в лесу
Расчеты беспилотников центра «Рубикон» Минобороны обнаружили в лесу замаскированную бронемашину ВСУ и уничтожили ее серией точных ударов, сообщили в ведомстве.
Специалисты центра «Рубикон» поразили украинский танк Т-64 на территории Днепропетровской области, пояснили в министерстве, передает ТАСС.
«В ходе выполнения разведывательно-боевой задачи в лесном массиве вблизи населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области оператором центра «Рубикон» было обнаружено тщательно замаскированное укрытие танка Т-64БВ ВСУ», – заявили в ведомстве.
Сначала операторы дронов-камикадзе вскрыли маскировку техники, а затем нанесли серию точных ударов. В результате атаки внутри танка началось возгорание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» ранее уничтожили украинскую бронетехнику на Курском направлении. Позднее операторы этого подразделения поразили танк Т-72 ВСУ у населенного пункта Ямполь в ДНР. В Днепропетровской области российские танкисты под огнем противника провели разминирование подходов к селу Январское.