Танкисты «Востока» выполнили разминирование на горящем танке под Январским

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танкисты 37-й гвардейской мотострелковой бригады из группировки войск «Восток» провели разминирование подходов к селу Январское в Днепропетровской области, несмотря на то что их танк загорелся после удара украинского дрона, передает ТАСС.

Командир экипажа с позывным Арсик рассказал, что его группа возглавляла колонну, прокладывая путь для техники, и весь огонь противника пришелся именно на их машину.

Он отметил, что, несмотря на возгорание танка, экипаж выполнил задачу по разминированию и обеспечил проход остальным подразделениям. «Мы, до куда дошли, до куда должны были», – подчеркнул командир, добавив, что работа велась под плотным огнем артиллерии и FPV-дронов противника.

По словам танкиста, экипаж следил за состоянием танка с помощью одной из камер наблюдения и координировал дальнейшие действия, чтобы не поставить под угрозу выполнение задачи. Механик-водитель по команде командира оценил ситуацию: после того как штурмовые группы спешились, экипаж развернул танк и начал отход.

В результате боевой задачи по разминированию подходов к Январскому полностью справились, несмотря на возникшие трудности и повреждение техники.

