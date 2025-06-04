  • Новость часаРоссийские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР
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    СВО повысила мировую популярность российского оружия
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    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    В Госдуме пообещали обратиться в СК в связи с похищением блогера в Москве
    «Искандер-М» уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    Кремль заявил о неизменности позиции Путина по смертной казни
    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ
    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    4 июня 2025, 14:10 • Новости дня

    В ДНР дрон центра «Рубикон» уничтожил танк Т-72 ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Операторы FPV-беспилотника поразили украинский танк Т-72 у населенного пункта Ямполь в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.

    Разведывательный беспилотник в лесном массиве у Ямполья засек замаскированный Т-72 ВСУ в капонире, указало ведомство, передает ТАСС.

    Серией ударов дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» танк был уничтожен, заключили в министерстве.

    Ранее расчет центра «Рубикон» уничтожил мобильную группу ВСУ на мотоциклах неподалеку от Иванополья в ДНР.

    4 июня 2025, 08:06 • Новости дня
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара в Одесской области было поражено подразделение украинских военных и французских наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «есть сведения о том, что в Одесскую область завезли неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям... Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело». Сообщается, что подразделение насчитывало до 50 человек.

    Кроме того, в Харькове ударами был разрушен цех по сборке беспилотников, а также поражен склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных. Лебедев уточнил, что прилет произошел в момент, когда склад был полностью заполнен, что привело к уничтожению оборудования и собранных моделей.

    Еще один удар был нанесен и по узлу логистики и складским помещениям украинских военных в подконтрольном ВСУ Херсоне. Координатор подполья подтвердил, что целью стали именно логистические объекты и склады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харькове произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

    До этого подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье также заявило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве.

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    4 июня 2025, 06:57 • Новости дня
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться через границу России

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках прорыва на территорию Курской области участвует 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ из Львовской области, следует из данных некрологов.

    Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» предположил, что на Теткинском и Глушковском направлениях 225 и 425 отдельные штурмовые полки ВСУ «были усилены штрафниками из сил территориальной обороны, отступившими на соседнем Сумском направлении».

    Штурмовая группа 225 ошп пыталась прорваться на территорию России из Бессаловки и северо-восточнее Будки, а штурмовая группа 425 ошп «пыталась просочиться из Павловки в Новый Путь». Часть украинских военных ликвидирована, остальные сбежали. Отмечается, что удары по ним наносились и в Сумской области Украины. Также были уничтожены члены украинской штурмовой группы на направлении Рыжевка – Теткино. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска продвинулись в Кондратовке и ее окрестностях, «продолжают зачистку приграничных лесных массивов и перемалывают переброшенные резервы противника в Юнаковке». Отражены контратаки ВСУ в районе Яблоновки и южнее села Горналь. Продолжаются «ожесточенные бои в Новониколаевке», где «Северяне» добились продвижения «в самом населенном пункте и его окрестностях».

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено пять штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Тёткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что западные страны несут ответственность за эскалацию конфликта, и выразил обеспокоенность ростом военных расходов в Европе.

    О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.

    Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.

    «Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.

    Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.

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    3 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

    Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

    Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

    Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время,  и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

    Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

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    3 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Крыму заявили о вражеской активности у побережья полуострова
    В Крыму заявили о вражеской активности у побережья полуострова
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи крымского побережья зафиксированы признаки активности противника, также сопровождающиеся усилением информационных атак в медиапространстве.

    Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о зафиксированной «вражеской активности» у берегов Крыма. По его словам, действия противника сопровождаются масштабной информационной атакой, в рамках которой в медиа активно распространяются недостоверные сведения.

    «Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», – отметил Крючков в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили несколько украинских беспилотника самолетного типа утром над территорией Крыма.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

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    3 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    В Петербурге задержали пособника украинской террористической организации

    Tекст: Ольга Иванова

    Пособника украинской террористической организации задержали после того, как он передал сведения о военных и промышленных объектах Петербурга и Ленобласти.

    О задержании пособника украинской террористической организации сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По информации журналистов, ранее судимый 32-летний житель Петербурга собирал сведения о расположении военных и промышленных объектов в городе и Ленинградской области.

    Переданная им информация предназначалась для представителей запрещенной в России террористической организации «Атеш» (террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории РФ), члены которой причастны к диверсиям на территории страны. «Эту информацию он передавал представителям террористической организации «Атеш», члены которой причастны к совершению ряда диверсионных акций в РФ», – сообщил собеседник телеканала.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

    Ранее в Крыму задержали местного жителя за изготовление бомбы по заданию СБУ.

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    3 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
    @ Andres Leiva/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа) выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Сторонники MAGA отреагировали на атаку ВСУ по российским военным аэродромам 1 июня с обеспокоенностью, сообщает Axios. По мнению представителей движения, удары дронов лишь усугубляют ситуацию и препятствуют мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Они считают, что эскалация может привести к дальнейшему втягиванию США.

    Некоторые MAGA-активисты выразили возмущение тем, что Украина не предупредила Белый дом о проведении операции «Паутина». Сторонник Трампа Джек Пособик задал вопрос о возможной причастности администрации экс-президента США Джо Байдена, учитывая, что подготовка операции велась больше года.

    Ведущий активист MAGA Чарли Кирк заявил: «Я надеюсь, что США не имеют никакого отношения к этой атаке дронов на российские авиабазы». Блогер Роган О’Хэндли заявил, что операция могла быть предпринята Украиной намеренно, чтобы втянуть Америку в третью мировую войну.

    Бывший сотрудник Пентагона Дэн Колдуэлл предупредил, что удар «повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО» и считает, что США должны прекратить любую поддержку, способствующую атакам на стратегические силы России.

    По данным Axios, движение MAGA скептически относится к правительству в Киеве и считает угрозой не Москву, а именно Киев. В MAGA называют Зеленского «марионеткой глобалистов», а Украину – «очагом коррупции» и враждебно относятся к военным операциям против российских войск.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны указывало, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Коментарии (9)
    3 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Белый дом заявил о неведении относительно планов атаковать аэродромы в России

    Белый дом: Трамп не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не получал информации от Киева о планах атак на аэродромы в России и выступает за прекращение конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не был заранее уведомлен Киевом о планах терактов на российских аэродромах, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула на брифинге: «Он не был [проинформирован]».

    Ливитт также заявила, что, по мнению Белого дома, Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Она сказала: «Я бы предпочла, чтобы президент сам высказался на этот счет. Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди, а этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров».

    Вопросы касались реакции американской администрации на сообщения о терактах киевского режима в отношении российских аэродромов. Ливитт подчеркнула приверженность Белого дома поиску дипломатического решения для прекращения вооруженного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа), выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов. Минобороны указывало, что киевский режим пытался с помощью FPV-дронов атаковать аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Коментарии (20)
    3 июня 2025, 21:32 • Новости дня
    СМИ: Жена подозреваемого в терактах с дронами из фур челябинца могла не знать о его планах
    СМИ: Жена подозреваемого в терактах с дронами из фур челябинца могла не знать о его планах
    @ vk.com/katerinagato

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед нападением Артем Тимофеев сообщил супруге о возможном переезде, после чего Екатерина ограничила свою профессиональную деятельность и удалила Telegram-канал.

    Супруга подозреваемого в совершении теракта в Иркутской области челябинца Артема Тимофеева, Екатерина, могла не знать о планах мужа, передает Ura.ru.

    По информации источников, Тимофеев за несколько недель до нападения предупредил жену о возможном отъезде, после чего она рассказала знакомым о предстоящем переезде в другой город. Екатерина перестала брать клиентов на татуировки и сообщила окружающим о скором отъезде.

    28 мая Екатерина опубликовала в Telegram-канале фотографии из поездки и интересовалась у подписчиков, как помочь коту справиться с дорогой. На снимках видно, что она передвигалась на общественном транспорте – маршрутке или автобусе. Впоследствии все публикации и канал были удалены.

    Известно, что Екатерина планировала поездку в Астану, где собиралась остановиться в гостинице, а затем вылететь самолетом. Остается неясным, знала ли она о готовящемся теракте. Следственные органы уже опросили родственников Тимофеева в Челябинской области, а несколько его автомобилей объявлены в розыск.

    Администрация города Усть-Кут в Иркутской области подтвердила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно, в Казахстане.

    Также известно, что супруга подозреваемого вела весьма обеспеченный образ жизни. С 2020 по 2024 год ее расходы на маркетплейсах превысили 3,2 млн рублей.

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    4 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ

    Политолог Скачко: Драпатый может занять пост главкома ВСУ

    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ armyinform.com.ua/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Михаила Драпатого считают альтернативой Александру Сырскому. Не исключено, что в будущем он может занять пост главкома ВСУ – тем более, что Сырским многие недовольны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ, в том числе назначил Драпатого командующим Объединенными силами.

    «Михаил Драпатый – генерал нового образца, который не отличается умом и профессиональными навыками. При этом у него хорошо развита способность чувствовать опасность», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». Эксперт не исключает, что именно поэтому военачальник решил подать в отставку.

    Причин, почему после всех неудач Драпатого на посту главы Сухопутных сил его не уволили, а назначили на новую должность, может быть несколько. «Во-первых, в офисе Владимира Зеленского опасаются выпускать боевых генералов из-под своего контроля», – считает собеседник.

    Во-вторых, Драпатого в Киеве считают альтернативой Александру Сырскому. «Ранее Сырского рассматривали в качестве замены Валерию Залужному а теперь складывается похожая ситуация, но уже с новыми «игроками», – уточнил политолог.

    По его оценкам, Драпатый в будущем может занять пост главкома ВСУ – тем более, что Сырским многие недовольны, напомнил Скачко. Но пока генерала назначили командующим Объединенных сил. «В его задачи будет входить приведение войск в дееспособное состояние, работа с резервами», – указал эксперт.

    Что касается других перестановок, то это обычная «перетасовка» кадров, считает собеседник. По словами аналитика, в решениях Киева превалируют политические мотивы. Он не исключает, что какие-то рекомендации были даны западными советниками, находящимися на Украине.

    «Другими словами, одним дают шанс в награду за их лояльность, а других – наказывают», – пояснил спикер, напомнив о конфликте покинувших посты командующих Игоря Скибюка и Вадима Сухаревского с Сырским. Ожидать, что новые назначенцы кардинально смогут повлиять на положение ВСУ, не стоит. Тем не менее, некоторые локальные краткосрочные успехи они могут показать, заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ. Так, Михаил Драпатый, подавший в отставку с поста главы Сухопутных сил после удара по 239-му полигону ВСУ, был назначен командующим Объединенных сил.

    «Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100%», – сказал Зеленский, добавив, что Сухопутные войска возглавит другой человек. Кто именно – он не уточнил.

    Кроме того, согласно указам, опубликованным на сайте Зеленского, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Олег Апостол, а Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем.

    Апостол назначен вместо Игоря Скибюка, который теперь перешел на пост заместителя начальника Генштаба. Бровди сменил Вадима Сухаревского, который стал заместителем командующего оперативным командованием «Восток». Зеленский также уволил Александра Белоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. О причинах не сообщается.

    Министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что новый командующий Сухопутными войсками будет скоро назначен и сосредоточится на вопросах мобилизации. По его словам, все эти «важные кадровые решения приняты, чтобы укрепить ВСУ на фронте».

    Перестановки прокомментировала и скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно критикующая главкома ВСУ Александра Сырского. Она назвала «бандитом» и «долларовым миллионером» нового командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, более известного как Мадьяр. По ее словам, Сырский, поставив Мадьяра на эту должность, обеспечил работу «по понятиям» и по принципу «ты мне – я тебе».

    Безуглая отметила, что смена командующего Десантно-штурмовыми войсками также играет на руку главкому, который давно добивался увольнения Скибюка. По ее словам, с назначением Апостола, который является человеком Сырского, в этих войсках пройдут чистки. «Десантники, держитесь», – добавила она.

    Единственной хорошей новостью в проведенных перестановках Безуглая назвала назначение Драпатого на должность командующего Объединенными силами. Она рассчитывает на то, что тот впоследствии может стать новым главкомом. Вместе с тем депутат Рады признает, что на данный момент Сырский сохраняет наибольшее влияние на Зеленского среди военных.

    Издание «Страна» назвало решение Зеленского в отношении Драпатого двояким. По его данным, Драпатый остается главной альтернативой Сырскому. Как пишет СМИ в Telegram-канале, с покинувшими посты командующих Скибюком и Сухаревским у главкома ВСУ были конфликты. Хотя они и получили новые должности, прежнего веса в ВСУ иметь уже не будут.

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    4 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара с помощью комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Желобок на Украине были уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка и техника ЗРК IRIS-T, сообщило Министерство обороны.

    Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, целью удара стал ЗРК IRIS-T иностранного производства, размещенный в районе пункта Желобок Днепропетровской области.

    В результате атаки уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения. Уничтожение комплекса подтвердили средствами объективного контроля. Минобороны опубликовало соответствующее видео с места событий.

    До этого российские войска нанесли удар «Искандером-М» по пункту запуска беспилотников самолетного типа в Харьковской области.

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и дронов «Герань-2».

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    3 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Депутат Рады призвала жителей прифронтовых районов Сумской области срочно эвакуироваться

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что жители сумского приграничья должны сами выехать из районов, которые могут стать прифронтовыми, чтобы обезопасить себя.

    Безуглая призвала жителей приграничных районов Сумской области самостоятельно позаботиться о безопасности и покинуть потенциально прифронтовые территории, передает ТАСС.

    Она заявила: «Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь».

    Безуглая также выразила недовольство подготовкой обороны области, раскритиковав главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Депутат отметила, что в условиях нынешней ситуации гражданам следует «быть реалистами». Она подчеркнула, что не стоит ждать развития событий, лучше заранее принять меры по эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

    После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.

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    4 июня 2025, 00:38 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья
    Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Черноморского побережья объявлена ракетная опасность, сообщается в приложении МЧС России.

    «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Указывается, что есть «угроза падения ракет».

    Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности». Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали. Позднее было опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ.

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