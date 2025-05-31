Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Дрон центра «Рубикон» уничтожил боевиков ВСУ под Иванопольем
Российский FPV-дрон накрыл мобильную группу ВСУ на мотоциклах в ДНР
Мобильная группа ВСУ на мотоциклах была уничтожена расчетом FPV-дронов Минобороны России неподалеку от Иванополья в ДНР, дрон догнал мотоциклистов прямо на дороге, сообщили в Минобороны России.
Минобороны опубликовало кадры поражения расчетом FPV-дронов центра «Рубикон» мобильной группы ВСУ на мотоциклах в районе населенного пункта Иванополье,
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, украинские военные пытались покинуть район Иванополья в ДНР на мотоциклах, однако были обнаружены российскими военными.
На видео с камеры FPV-дрона видно, как боеприпас догоняет одного из мотоциклистов и ликвидирует его.
Также министерство обороны подчеркнуло, что применение современных дронов-камикадзе существенно повышает эффективность действий российских подразделений на освобожденных территориях.
Расчеты FPV-дронов из центра «Рубикон» нанесли удар по реактивной системе залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.