Российские войска освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и егерской бригады ВСУ около Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи, Юнаковки Сумской области и Белого Колодезя Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 225 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Нечволодовки, Грушевки и Благодатовки Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, четыре артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Пазено, Дружковкойа, Иванопольем, Серебрянкой и Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 275 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Петровского, Алексеевки, Владимировки, Новоэкономического и Новониколаевки ДНР.

Потери противника при этом составили до 440 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Никольского и Антоновки Херсонской области.

Противник потерял свыше 80 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области. За день до этого они освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. А ранее – Старую Николаевку в ДНР.