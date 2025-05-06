Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.8 комментариев
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Российские FPV-дроны уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Расчеты FPV-дронов из центра «Рубикон» нанесли удар по реактивной системе залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны России опубликовало видео уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ на Донецком направлении.
В операции приняли участие расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
По информации ведомства, именно эти дроны поразили украинскую РСЗО в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».
ВС России также уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS и 124 беспилотника.