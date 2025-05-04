ВС России поразили пусковую установку «Нептуна»

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятиям ВПК, цехам производства и места хранения беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 146 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55329 беспилотников, 605 ЗРК, 23139 танков и других бронемашин, 1557 боевых машин РСЗО, 24415 орудий полевой артиллерии и минометов, 34977 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

Ранее ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ.