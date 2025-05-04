За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
ВС России поразили пусковую установку «Нептуна»
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России была поражена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятиям ВПК, цехам производства и места хранения беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 146 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55329 беспилотников, 605 ЗРК, 23139 танков и других бронемашин, 1557 боевых машин РСЗО, 24415 орудий полевой артиллерии и минометов, 34977 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.
Ранее ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ.