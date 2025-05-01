ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам производства беспилотников, местам сосредоточения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были уничтожены шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 137 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54630 беспилотников, 605 ЗРК, 23101 танк и других бронемашин, 1554 боевые машины РСЗО, 24350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России также поразили предприятия ВПК Украины. А за прошлую неделю ВС России нанесли шесть ударов по предприятиям ВПК Украины.