Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по цехам производства беспилотников, местам сосредоточения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были уничтожены шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 137 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54630 беспилотников, 605 ЗРК, 23101 танк и других бронемашин, 1554 боевые машины РСЗО, 24350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне ВС России также поразили предприятия ВПК Украины. А за прошлую неделю ВС России нанесли шесть ударов по предприятиям ВПК Украины.