Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО

The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.

Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.

Военный суд гарнизона Кеттерик приговорил нарушителя к десяти месяцам лишения свободы и понизил в звании до младшего капрала. Личность хакера остается неизвестной.

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