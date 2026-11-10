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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    10 ноября 2026, 06:08 • Новости дня

    Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО

    The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд приговорил капрала Дэниела Бартона-Кеннеди к десяти месяцам лишения свободы за нарушение правил безопасности, которое привело к взлому его телефона во время учений НАТО в Эстонии.

    Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.

    Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.

    Военный суд гарнизона Кеттерик приговорил нарушителя к десяти месяцам лишения свободы и понизил в звании до младшего капрала. Личность хакера остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция заявила о проведении международных морских военных учений Североатлантического альянса на востоке Средиземного моря.

    В пятницу на полигонах в Литве стартовали масштабные тренировки блока с привлечением тысяч военнослужащих.

    Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об участии военнослужащих из 11 стран в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины.

    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    7 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине

    МИД: Любые войсковые подразделения на Украине станут законной целью ВС России

    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные будут рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – заявила Захарова в связи с первыми учениями «многонациональных сил для Украины», проводимыми в рамках «коалиции желающих».

    На Западе по-прежнему отказываются учитывать российские озабоченности в сфере безопасности и «продолжают раскручивать спираль эскалации», говорится в комментарии. При этом Париж и Лондон рассчитывают через размещение «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения, следует из сообщения на сайте МИД.

    Развертывание на Украине любых иностранных контингентов неприемлемо, так как оно де-факто будет означать военную интервенцию и проецирование дополнительных угроз. Ответственность за последствия эскалации ляжет на тех, кто пытается добиться поражения России.

    Все поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. При этом символично, что учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия – США – Украина, что подтверждает отсутствие места для европейцев за столом переговоров, добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

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    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

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    7 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мендель сочла слова Рютте о территориях разрушением иллюзий об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российских территориях свидетельствуют о разрушении иллюзий относительно конфликта на Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Мендель назвала слова Рютте проявлением реальности. Она отметила, что европейские чиновники годами убеждали украинцев «продержаться еще несколько месяцев», финансируя систему, которая «почти ничего не сделала для защиты своего народа и отказывается прекратить войну», передает РИА «Новости».

    Она также задалась вопросом о количестве коррупционных дел в отношении окружения Зеленского, которые необходимо раскрыть для понимания того, что «государство захвачено лично им и управляется как гигантская машина для отмывания денег». По словам Мендель, европейские чиновники долгое время делали вид, что не замечают этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о маловероятности возврата Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    В четверг бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предрекла безоговорочную капитуляцию Украины при отказе Киева от мирного урегулирования.

    В тот же день Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

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    7 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Апелляционный суд Лондона запретил кошкам испражняться в чужих дворах

    Британский суд обязал власти рассматривать жалобы на фекалии соседских кошек

    Tекст: Мария Иванова

    Британский Апелляционный суд постановил, что законное право кошек на свободное перемещение не позволяет животным оставлять свои фекалии на чужих участках.

    Британский закон о животных 1971 года не ограничивает свободу перемещения кошек, однако это не дает им право оставлять экскременты где угодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Житель южного Уэльса Ричард Уильямсон в 2024 году пожаловался местным властям на соседскую кошку, которая испражнялась на его участке. Он опасался за здоровье своего ребенка, но муниципалитет отказался принимать меры, сославшись на свободу передвижения животных.

    «Судья… постановил, что обстоятельства, на которые подана жалоба, в принципе могут считаться нарушением закона», – говорится в решении суда.

    Судья Роберт Майлз указал, что с точки зрения экологического законодательства кошачьи фекалии могут считаться отходами и представлять угрозу для здоровья. Муниципалитет не вправе автоматически отказывать в рассмотрении подобных жалоб.

    В декабре прошлого года Высокий суд Лондона обязал местные власти пересмотреть жалобу Уильямсона в соответствии с законом об охране окружающей среды, однако чиновники попытались обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Окружной суд Амстердама отклонил запрос гражданина Нидерландов об установлении графика регулярных встреч с питомцем после развода.

    В 2025 году самым опасным преступникам Великобритании позволили заботиться о мелких домашних животных в тюрьмах строгого режима.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    7 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над Черным морем

    Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II вновь пролетел над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.

    Воздушное судно курсирует в южной части акватории с запада на восток и обратно на высоте около 9 тыс. метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    Борт не использует определенные для гражданской авиации коридоры и не входит в воздушное пространство других стран, за исключением Румынии. Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце. В минувший вторник самолет провел над акваторией девять часов, повторив собственный летний рекорд нахождения в воздухе.

    Накануне Bombardier Artemis II также был замечен в районе Калининградской области. Самолет облетал территорию региона по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над нейтральными водами Черного моря девять часов.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета на авиабазе «Михаил Когэлничану».

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    7 ноября 2026, 11:25 • Новости дня
    Финляндия задумалась о создании противотанковых рвов на границе с Россией

    Bloomberg: Финляндия изучила возможность создания рвов на границе с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки заявил, что страна изучает опыт украинского конфликта и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

    Финские вооруженные силы рассматривают вариант возведения противотанковых преград на восточных рубежах страны, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Если мы построим укрепления и выроем рвы, как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?» – задался вопросом Вялимяки.

    Он подчеркнул важность обеспечения бесперебойного снабжения войск в случае затяжного конфликта. По словам командующего, Финляндии необходимы мощности для десятикратного масштабирования производства военных материалов в период кризиса, чтобы избежать войны на истощение. Вялимяки добавил, что финская армия на восточном фланге НАТО должна обладать возможностью уничтожать системы пуска ракет и дронов до их применения по территории страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявлял, что Москва никому не угрожает и не планирует нападений на другие государства ни в текущем десятилетии, ни к середине века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести совместные с НАТО учения вблизи российской границы.

    В мае пресс-служба аппарата Совета безопасности России рассказала о подготовке финских военно-морских сил к масштабным маневрам.

    В прошлом году энергетические компании из Восточной Финляндии захотели установить ветряные электростанции с радарами вдоль всей границы с Россией.

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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Британское МВД получило иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права проживания

    Guardian: К МВД Британии подан иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права жить

    Tекст: Мария Иванова

    Правозащитная организация The3million подала судебный иск к министерству внутренних дел Великобритании после лишения почти 1,5 тыс. граждан Евросоюза права на проживание в Соединенном Королевстве.

    Иск против британского ведомства подан из-за вероятного нарушения условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС, пишет The Guardian. Заявление подано группой активистов организации The3million, защищающей права граждан Евросоюза.

    По мнению правозащитников, МВД приняло решение о лишении права на проживание «без соблюдения процессуальных гарантий», которые были предусмотрены соглашением о Brexit, передает РИА «Новости».

    Напомним, Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после того, как в 2016 году большинство британцев проголосовали за выход из объединения. С 1 января 2021 года действует соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета британская иммиграционная система перепутала гражданку Евросоюза с сестрой-близнецом и не позволила ей вернуться домой.

    В августе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал европейским странам обратить внимание на запрещающие выдавать вид на жительство иностранцам с судимостью российские законы.

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    7 ноября 2026, 19:09 • Новости дня
    Би-би-си подготовила план вещания при отключении связи и электричества

    Би-би-си создала план вещания на случай атаки на инфраструктуру Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Британская вещательная корпорация Би-би-си разработала специальный план действий под кодовым названием «Черное небо» на случай масштабной атаки на национальную инфраструктуру или природного катаклизма.

    Сценарий предусматривает полное отключение электричества и воды, закрытие магазинов и прекращение работы средств связи. В этих условиях около 100 сотрудников корпорации обеспечат работу аварийной радиостудии с защищенными каналами связи без использования интернета, передает ТАСС.

    Специальная экстренная служба Би-би-си будет транслировать заранее записанные правительственные сообщения с инструкциями по нормированию потребления воды и правилам санитарии без использования водопровода. Для бесперебойной работы генераторов предусмотрены резервуары с дизельным топливом объемом до 40 тыс. литров, которых должно хватить на три дня автономной работы.

    Дополнительную информацию через спутниковые передвижные станции будут передавать журналисты из разных частей Великобритании. В конце октября британские власти запустили информационную кампанию для подготовки населения к возможной войне, посоветовав жителям сделать трехдневные запасы еды и воды, а также хранить дома наличные, медикаменты, фонарики и радиоприемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце жители Великобритании массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной кампании по подготовке к возможной войне.

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил о необходимости подготовить страну к боевым действиям через тысячу дней.

    Весной власти Британии начали разработку экстренного плана на случай дефицита продовольствия.

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    7 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    В центре Вены начался митинг против сближения Австрии с НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Организаторы и участники акции протеста у ведомства австрийского канцлера подвергли правительство критике за рост госдолга и финансирование Украины, потребовав не допустить сближения с НАТО.

    В центре Вены стартовала акция протеста против сближения страны с НАТО, участники которой планируют пройти маршем по первому району столицы. Митингующие принесли плакаты с требованием отказаться от участия в коалициях и призывами к проведению новых выборов, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия подвергли жесткой критике политику австрийских властей. «Оно увеличивает огромный государственный долг, финансирует войну на Украине через Европейский союз и прочее», – заявил спикер на митинге.

    Выступающие также выразили недовольство транспортной и налоговой политикой правительства. По их словам, несмотря на высокие цены на автомобильное топливо и парковку, граждане опасаются пересаживаться на поезда из-за проблем с безопасностью в общественном транспорте в вечерние часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    Ранее у здания ведомства канцлера Австрии состоялась протестная акция против сокращения социальных выплат ради помощи Киеву.

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    8 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Самолет-разведчик США дважды за сутки приблизился к границам России

    Американский борт радиолокационной разведки дважды пролетел у российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану утром в воскресенье и направился на север. Около 12:02 мск воздушное судно пролетело в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Обогнув российский регион, борт взял курс на Эстонию. В 14:29 мск он находился в десятках километров от границы прибалтийской республики с Россией, продолжая движение в северном направлении.

    Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей, в то время как альянс продолжает наращивать силы в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский борт Bombardier Artemis II пролетел вдоль российских рубежей через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    7 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Президент Кипра призвал положить конец британским военным базам на острове

    Observer: Президент Кипра призвал урегулировать вопрос британских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Кипра Никос Христодулидис выразил стремление урегулировать вопрос о будущем британских военных баз, расположенных на территории островного государства.

    Вопрос о перспективах присутствия военных объектов Великобритании на территории острова требует решения, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Observer.

    «Мы должны положить конец этому колониальному наследию», – заявил Христодулидис.

    Британские заморские территории на Кипре, где находятся военные базы Акротири и Декелия, возникли после обретения островом независимости в 1960 году.

    В марте пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил о незначительном ущербе от удара беспилотника по базе Акротири. Позднее военные перехватили еще два дрона, направлявшихся к объекту. Согласно апрельскому опросу Радиовещательного учреждения Кипра, более половины жителей страны выступают за упразднение британских баз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе жители кипрского Куриона потребовали отказаться от развертывания сети новых военных радаров на авиабазе Акротири.

    Летом Никосия запросила у Лондона гарантии неприменения британских баз для наступательных ударов.

    В марте президент Кипра Никос Христодулидис сообщил о намерении инициировать диалог с Великобританией о статусе военных объектов.

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