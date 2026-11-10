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Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО
The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона
Военный суд приговорил капрала Дэниела Бартона-Кеннеди к десяти месяцам лишения свободы за нарушение правил безопасности, которое привело к взлому его телефона во время учений НАТО в Эстонии.
Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.
Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.
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