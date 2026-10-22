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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 18:13 • Новости дня

    Массовая демонстрация против сокращения бюджета университетов стартовала в Вене

    Tекст: Ольга Иванова

    В австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    Организаторы ожидают, что в митинге примут участие около 20 тыс. человек, включая студентов, преподавателей и научных сотрудников, передает РИА «Новости». Поводом для недовольства стали планы австрийских властей по выделению средств государственным университетам на 2028–2030 годы. Участники демонстрации опасаются, что предусмотренных бюджетом денег не хватит на покрытие инфляции и рост зарплат.

    «Вместе с представительством студентов Венского технического университета, Австрийским союзом студентов и многочисленными представителями университетского сообщества мы хотим послать ясный сигнал: образование – не статья расходов, на которой следует экономить. Наука – не предмет торга. Будущее этой страны нельзя обеспечить путем разрушения того, что уже создано», – заявили представители Венского технического университета.

    В Венском техническом университете подсчитали, что в реальном выражении сокращение финансирования составит около 10%, что нанесет удар по научным исследованиям, преподаванию и инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение по поводу возможных беспорядков в Вене.

    Демонстрация австрийского движения за мир собрала сотни человек у Западного вокзала Вены.

    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА.

    Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.

    Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного

    Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный гарнизонный суд Варшавы оправдал подпоручика, который случайно выстрелил в нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».

    «Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.

    Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.

    Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дефицит продуктов возник на юге Италии из-за протестов

    На юге Италии начались перебои с продуктами на фоне протестов автоперевозчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков в супермаркетах возник дефицит основных продуктов питания, среди которых мука, молоко, сахар и макароны.

    Пустые полки наблюдаются в Неаполе и соседних населенных пунктах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В некоторых магазинах нет томатных соусов, консервированных помидоров, колбасных изделий, сыра, яиц и хлеба для тостов.

    «Кажется, что мы на войне», – приводит газета слова жительницы Неаполя Клаудии, которая не смогла найти в супермаркете привычные продукты. Она добавила, что в магазине остались лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

    Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку товаров. Издание отмечает, что происходящее вызывает у покупателей ассоциации с пандемией коронавируса.

    Последствия протестов начинают ощущаться и в центральных и северных регионах Италии, в частности в Лацио и Ломбардии, пишет Corriere della Sera. В районе Рима возникают перебои с привозом овощей и фруктов из южных Апулии, Кампании и Сицилии. Все это может привести к росту цен на отдельные категории продуктов до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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    21 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Без топлива из-за протестов остались пять итальянских аэропортов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Италии пять аэропортов столкнулись с перебоями в поставках авиационного топлива на фоне забастовок грузоперевозчиков, пишут местные СМИ.

    Аэропорты Неаполя, Салерно, Бари, Бриндизи и Палермо рекомендовали авиакомпаниям заправляться в других местах из-за нехватки керосина, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

    В аэропорту Неаполя пилотам предложили загружать больше топлива перед вылетом, в Салерно – брать топливо на обратный рейс. Лоукостер Wizz Air заявил, что дефицит топлива может повлиять на расписание рейсов, авиакомпания координирует свои действия с поставщиками и рассматривает альтернативные варианты.

    Ранее Национальная служба обеспечения полетов гражданской авиации Италии (Enav) сообщила, что топливо Jet A1 отсутствует в аэропортах Реджо-ди-Калабрия и Кротоне.

    Протесты итальянских дальнобойщиков из-за высоких цен на топливо привели к блокировке дорог на юге страны, что нарушило цепочки поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за протестов на юге Италии возник дефицит продуктов.

    Во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге страны.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за роста цен на топливо.

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    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

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    21 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Французы устроили протест у здания суда под Парижем из-за задержания школьников

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций.

    Собравшиеся в коммуне Бобиньи протестующие требовали освободить около 20 несовершеннолетних, которых задержали в минувшие выходные во время манифестаций старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20Minutes. Участники акции скандировали лозунг с призывом освободить учеников.

    По данным портала actu.fr, 17 школьников провели ночь в камерах предварительного заключения здания суда. Отмечается, что условия содержания оказались ужасными: в помещениях отсутствовали матрасы, а в нескольких камерах стояли бутылки с мочой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    В понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    22 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский: В Европе вырос спрос на секс-услуги украинок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 2022 года со стороны европейцев растет спрос на секс-услуги и порнографию с участием украинских женщин, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «С 2022 года отмечается рост онлайн-спроса со стороны европейских мужчин на сексуальные услуги и порнографию с участием украинских женщин, что может включать секснасилие и эксплуатацию», – цитирует Полянского ТАСС.

    Дипломат отметил, что в СМИ регулярно появляются материалы расследований, выявляющих работу торговцев людьми под покровительством высокопоставленных чиновников на Украине.

    Он подчеркнул, что в странах ОБСЕ растет уровень торговли людьми для сексуальной эксплуатации, в том числе несовершеннолетних. Полянский указал на использование преступниками современных технологий для поиска жертв и размещения соответствующего контента в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев. Летом Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе. Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа толкает их на нищенство.

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    22 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа переживает глубочайший кризис в энергетике, однако продолжает закупать российский газ, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле подчеркнул, что Европа сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию и рост цен на газ в Европе на 140% за последний год, европейские страны не прекратили импорт энергоносителей из России.

    «Давайте не будем забывать про то, что Европа прямо сейчас покупает российский газ, покупает российскую энергию», – подчеркнул глава РФПИ.

    XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит 22-23 октября. Главная тема мероприятия – вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что у Европы еще есть время отменить запрет на перевалку российского сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил, что цены на газ в Европе останутся высокими в долгосрочной перспективе.

    Весной Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз столкнется с цунами последствий из-за ошибок в энергетической политике.

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    22 октября 2026, 06:48 • Новости дня
    МИД Таиланда рекомендовал отложить поездки в ряд стран Европы

    Глава МИД Таиланда Пхуангкеткеу посоветовал гражданам не ездить в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу посоветовал гражданам страны без необходимости не посещать европейские государства, где проходят массовые протесты.

    Рекомендация касается Франции, Италии и Испании, где сложилась быстро меняющаяся обстановка в связи с беспорядками, передает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

    «Учитывая то, насколько стремительно меняется обстановка, путешественникам следует проявлять осторожность и проверять рекомендации МИД и посольств Таиланда. Если в поездке нет острой необходимости, посещение стран, где происходят беспорядки, лучше отложить», – заявил Пхуангкеткеу.

    Министр добавил, что из-за экстренного совещания ему пришлось перенести переговоры с главой МИД Италии, однако согласовать новую встречу не удалось, так как Пхуангкеткеу должен был лететь в Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел беспорядки в Европе граничащими с хаосом.

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    22 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Полянский: Россия демонстрирует приверженность дипломатии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия демонстрирует приверженность дипломатии в вопросе урегулирования на Украине, мяч теперь на стороне Киева и его европейских спонсоров, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский на заседании постоянного совета ОБСЕ отметил, что «российская сторона в очередной раз демонстрирует приверженность дипломатии и готовность к диалогу». «Мяч – на стороне Киева и его европейских спонсоров», – цитирует его РИА «Новости».

    Он отметил, что ближайшие дни и недели покажут, готовы ли они к переговорам с реалистичных позиций для долгосрочного урегулирования кризиса, или же способны только на «саботаж чужих мирных инициатив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что администрация США содействует мирному урегулированию, тогда как европейские страны провоцируют конфликт.

    В среду стало известно, что спецпосланник США Стив Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения результатов переговоров в Осло.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования привел к колоссальным потерям.

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    22 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неизбежном возобновлении сотрудничества России с Европой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономическое сотрудничество России и Европы неизбежно, а сделки Москвы и Вашингтона лишь усилят желание европейцев возобновить диалог, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что возрождение экономического сотрудничества России и Европы неизбежно, и некоторые европейские лидеры уже начинают это понимать, передает РИА «Новости».

    «Некоторые правительства действительно начнут меняться, и мы уже видим необходимость в диалоге, и многие европейские лидеры говорят: «Хорошо, давайте начнем диалог с Россией, и это большие перемены», – сказал Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума.

    Он добавил, что европейцы, глядя на сделки России и США, не захотят оставаться не у дел. По словам главы РФПИ, чем больше будет подобных соглашений, тем сильнее окажется желание европейских компаний присоединиться к этому процессу. Дмитриев подчеркнул, что взаимодействие с российской экономикой неизбежно, и сейчас в Европе хотят вернуться в этот процесс.

    Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22 и 23 октября. Его ключевой темой стали вызовы меняющегося мира и экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о прекрасном диалоге между Россией и США.

    В среду глава РФПИ рассказал об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    В понедельник он оценил эффект от регулярных нападок на Соединенные Штаты со стороны Киева.

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    22 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дмитриев указал на попытки Европы выставить Россию пугалом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны пытаются сделать из Москвы своеобразное пугало и безосновательно обвинить ее в собственных трудностях, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По его словам, европейские политики излишне поверили в собственные выдумки и стремятся переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, передает РИА «Новости».

    «Европа пытается выставить Россию просто жупелом и хочет показать, что именно Россия виновна во всех трудностях Европы», – заявил Дмитриев на открытии Веронского Евразийского экономического форума.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций назвал странной позицию тех западных деятелей, которые считают миграционный кризис в ЕС следствием действий России. Он подчеркнул, что европейским гражданам давно пора задавать вопросы своим правительствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о неизбежном возобновлении сотрудничества России с Европой.

    Глава РФПИ также рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в европейских странах.

    В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировые проблемы в сфере энергетики.

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

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