Массовая демонстрация против сокращения бюджета университетов стартовала в Вене

Tекст: Ольга Иванова

Организаторы ожидают, что в митинге примут участие около 20 тыс. человек, включая студентов, преподавателей и научных сотрудников, передает РИА «Новости». Поводом для недовольства стали планы австрийских властей по выделению средств государственным университетам на 2028–2030 годы. Участники демонстрации опасаются, что предусмотренных бюджетом денег не хватит на покрытие инфляции и рост зарплат.

«Вместе с представительством студентов Венского технического университета, Австрийским союзом студентов и многочисленными представителями университетского сообщества мы хотим послать ясный сигнал: образование – не статья расходов, на которой следует экономить. Наука – не предмет торга. Будущее этой страны нельзя обеспечить путем разрушения того, что уже создано», – заявили представители Венского технического университета.

В Венском техническом университете подсчитали, что в реальном выражении сокращение финансирования составит около 10%, что нанесет удар по научным исследованиям, преподаванию и инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение по поводу возможных беспорядков в Вене.

Демонстрация австрийского движения за мир собрала сотни человек у Западного вокзала Вены.