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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 14:29 • Новости дня

    Экс-канцлер Австрии: Вене, Берлину и Мюнхену грозят беспорядки, как во Франции

    Экс-канцлер Австрии Курц: Вене и Берлину угрожают беспорядки, как во Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение, что беспорядки, аналогичные происходящим во Франции, могут в скором времени начаться в Вене, Берлине и Мюнхене.

    По его словам, если курс не будет изменен немедленно, то подобные сцены можно будет увидеть и в этих городах, передает РИА «Новости».

    Бывший австрийский лидер отметил, что события во Франции стали результатом провальной миграционной политики, проводимой почти 20 лет. Он считает, что за беспорядками стоит альянс ультралевых экстремистов и политического ислама, которых назвал врагами Просвещения и открытого общества.

    Курц напомнил, что в 2017 году министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид предупреждал о распространении радикального экстремизма в Европе, и эти опасения теперь сбылись. При этом Будапешт, Варшаву и Прагу он назвал «островками спокойствия» на фоне многолетней критики Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Франции поручил ввести частичный комендантский час.

    Газета Le Figaro обвинила президента Эммануэля Макрона в провале политики безопасности.

    В воскресенье глава французского правительства решил созвать кризисный штаб после беспорядков.

    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и потребовал от правительства принять меры для предотвращения повторения массовых уличных беспорядков.

    «Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV, его слова приводит РИА «Новости».

    Он добавил, что ждет от властей четких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французских правых Жордан Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов.

    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц.

    Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

    Комментарии (9)
    19 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    @ Jonathan Jacob/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В понедельник Франция столкнулась с новой волной распродаж на рынках облигаций и акций после того, как в выходные массовые протесты привели к поджогам общественных зданий, разграблению сотен магазинов и тысячам арестов.

    Беспорядки напугали инвесторов в государственные долги Франции, в результате чего доходность десятилетних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,849%, пишет The Guardian.

    Доходность двухлетних облигаций поднялась на 2,5 базисных пункта – до 3,571%. Доходность тридцатилетних облигаций, служащих ориентиром для долгосрочной стоимости заимствований французского правительства, выросла на три базисных пункта – до 5,397%. Это увеличило разрыв между стоимостью французских и немецких десятилетних заимствований, который является показателем премии за риск, связанный с французским долгом.

    Рост стоимости заимствований создаст дополнительную нагрузку на государственные финансы Франции, в то время как правительство пытается принять бюджет на следующий год для сдерживания дефицита. Французский индекс Cac 40, отслеживающий крупнейшие компании, котирующиеся в Париже, упал на 1% в начале торгов, тогда как общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.

    Насилие вспыхнуло по всей стране после нескольких недель мирных демонстраций по поводу условий в школах и стоимости жизни. По данным МВД Франции, арестовано почти 2,4 тыс. человек, полиция применяла слезоточивый газ в столкновениях с протестующими. В воскресенье вечером президент Эммануэль Макрон в телеобращении осудил происходящее.

    «Глядя на эти кадры, мы все задавались вопросом: что происходит у них в головах? Как французы могут делать такое с Францией?» – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов. В этот же день главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков. В воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки в стране.

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    18 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек

    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в субботу превысило две тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    «На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».

    Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.

    В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.

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    18 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов

    Лидер партии «Национальное объединение» Барделла призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон должен попросить прощения у граждан за беспорядки и уйти в отставку, заявил лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

    «Я жду от Эммануэля Макрона, что он попросит прощения и уйдет», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Барделлы, Франция расплачивается за десятилетия снисходительности властей, утраты авторитета, а также за «моральное и материальное разоружение сил правопорядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также потребовал от Макрона уйти в отставку.

    Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    18 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Пушков допустил румынский сценарий на выборах президента Франции

    Сенатор Пушков предупредил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что на президентских выборах во Франции в 2027 году оппоненты Марин Ле Пен могут попытаться отстранить ее через суд или аннулировать итоги голосования под предлогом иностранного вмешательства.

    «С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Политик пояснил, что у политических противников кандидата есть два возможных варианта действий. В первом случае они попытаются задействовать судебную машину, чтобы не допустить Ле Пен до голосования. Второй сценарий подразумевает отмену результатов первого тура под предлогом российского вмешательства. По его словам, именно так поступили с независимым кандидатом Кэлином Джеорджеску в Румынии, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что тему вмешательства уже вбросил в информационное пространство кандидат от французских социалистов Рафаэль Глюксманн в надежде на поддержку местных изданий. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению парламентария, также задействует доступные Евросоюзу рычаги давления. Сенатор напомнил, что Ле Пен недавно обещала прекратить финансирование Украины в случае своей победы из-за угрозы дефолта во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу. В среду Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины. Летом парижский суд подтвердил приговор политику за растрату.

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    18 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

    Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».

    «Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

    Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Пожилую пару раздели и ограбили во время беспорядков в Париже

    Entrevue: Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время массовых беспорядков в столице Франции злоумышленники напали на мужчину и женщину старше 80 лет, оставив пострадавших на улице практически без одежды.

    Инцидент произошел недалеко от площади Республики, где проходили масштабные протестные акции против удорожания стоимости жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский журнал Entrevue.

    У пожилой пары отняли украшения и несколько личных вещей, а также сняли с них часть одежды, оставив практически голыми посреди улицы. После случившегося пострадавшим оказали необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов

    Мэр Парижа Грегуар призвал жителей присоединиться к уборке улиц после погромов

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Парижа Эммануэль Грегуар обратился к жителям французской столицы с призывом присоединиться к уборке улиц после массовых беспорядков, которые произошли на субботних протестных акциях.

    Жителей Парижа призвали помочь городским службам расчистить улицы после массовых протестов. С такой просьбой к горожанам обратился мэр французской столицы Эммануэль Грегуар, передает РИА «Новости».

    «В порыве солидарности сотни жителей и жительниц Парижа собираются, чтобы помочь Парижу восстановиться… Я приглашаю каждого прийти нам помочь! Сегодня я вместе с ними на местах, а также рядом с пострадавшими торговцами», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По словам градоначальника, с трех часов ночи в городе работают более тысячи уборщиков, что в три раза превышает численность персонала в обычные выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Ниццы Эрик Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа

    В ходе беспорядков во Франции протестующие сожгли историческую мэрию Лиможа

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате массовых беспорядков во Франции протестующие подожгли и практически полностью разрушили историческое здание мэрии Лиможа постройки XIX века.

    Зачинщики беспорядков ворвались в здание и устроили поджог, несмотря на находившихся внутри людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Вьенна.

    «Мэрия Лиможа, являющаяся объектом наследия и символом для всех, была по большей части разрушена», – говорится в заявлении властей.

    По словам префекта Мориса Барата, пожарные боролись с огнем всю ночь. Фасад и передняя историческая часть здания уничтожены, однако заднюю часть удалось спасти. На опубликованных кадрах видно обрушение объятой огнем колокольни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

    В субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

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    18 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Риск победы Ле Пен ускорил подготовку новых санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз и Украина намерены подготовить новый пакет санкций против России до президентских выборов во Франции, опасаясь изменения позиции Парижа в случае победы Марин Ле Пен.

    Евросоюз и Украина планируют ввести очередные санкции против России до выборов французского президента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Киев и Брюссель разрабатывают варианты действий на случай, если кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выиграет выборы и уменьшит поддержку Украины. По словам источника издания, февраль может стать последним шансом для введения ограничений из-за предстоящего голосования. Европейские чиновники признались, что им «повезет», если пакет удастся согласовать после февраля, когда избирательная кампания будет на пике.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как занимает второй президентский срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый пакет санкций ЕС признаком слабости Брюсселя.

    В среду Марин Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири.

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    18 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    BFMTV: Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабные акции протеста против высокой стоимости жизни привели к массовым беспорядкам, в результате которых серьезно пострадали сотни правоохранителей, задержаны были более 2,4 тыс. человек.

    «Министерство внутренних дел Франции сообщает о 2397 арестах и ​​997 ранениях сотрудников полиции и жандармов, в том числе семь серьезных», – передает телеканал BFMTV выдержку из сводного отчета ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов. Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару.

    Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

    Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.


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    18 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

    AFP: Число мародеров во время протестов в Марселе достигло 30 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе массовых беспорядков во французском Марселе, вспыхнувших на фоне демонстраций против роста цен на топливо, число мародеров достигло 30 тыс. человек.

    Во время массовых беспорядков в Марселе число мародеров достигло 30 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, которое приводит данные полиции департамента Буш-дю-Рон.

    Непосредственно за участие в беспорядках под стражу поместили 99 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 118 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

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    18 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Мэр Ниццы Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр французского города Ницца Эрик Сьотти потребовал экстренно создать новые места в переполненной тюремной системе страны для изоляции зачинщиков массовых беспорядков.

    Градоначальник назвал произошедшие во Франции погромы террористическими актами и призвал национальную антитеррористическую прокуратуру отследить группировки ультралевых радикалов и исламистов, передает РИА «Новости».

    «Я требую, чтобы участники беспорядков, которые напали на полицейских, предстали перед судом присяжных», – заявил Сьотти. По его словам, необходимо срочно подготовить новые тюремные камеры для преступников, а также лишить их социальных выплат и жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило 2 тыс. человек.

    Участники протестов сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Премьер-министр страны решил созвать кризисный штаб.

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