С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Премьер Франции решил созвать кризисный штаб после беспорядков
Премьер Франции Лекорню решил созвать кризисный штаб после беспорядков
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созывает межведомственный кризисный штаб для обсуждения последствий прошедших в стране массовых беспорядков.
Глава правительства возглавит новое заседание штаба после дня беспорядков 17 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.
Отмечается, что на встрече будут обсуждаться последствия событий в плане экономики, торговли, страхования, а также дальнейшие судебные меры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.
В тот же день президент страны Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.
В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.