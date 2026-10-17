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Протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа
France 3: Протестующие против удорожания жизни подожгли мэрию Лиможа
Участники масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни захватили и подожгли здание мэрии города Лимож, на фоне массовых беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб.
«Участники манифестации в Лиможе на юго-западе Франции в субботу, 17 октября, захватили здание мэрии и устроили пожар на первом этаже», – сообщил телеканал France 3, передает РИА «Новости».
Огонь быстро распространился на крышу здания.
Кроме того, в городе были повреждены и сожжены полицейские автомобили, а несколько магазинов подверглись разграблению протестующими.
На фоне охвативших страну беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню возглавил межведомственный кризисный штаб, передает BFMTV. В его работе принимают участие министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен.
В субботу по всей Франции проходят масштабные манифестации против роста цен. Акции переросли в ожесточенные столкновения с полицией, сопровождающиеся погромами и вандализмом. В Марселе и Лилле участники протестов также проникли в здания администраций, а в Лионе был подожжен туристический офис. Полиция применяет водометы и слезоточивый газ, задержаны более 270 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины.
Противники роста цен ворвались в мэрию Лилля. Демонстранты разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.