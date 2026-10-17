Участники протестов разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе

BFMTV: Протестующие устроили пожар в здании туристического бюро в Лионе

Tекст: Мария Иванова

В здании туристического бюро на площади Белькур во французском Лионе вспыхнул пожар после нападения участников массовых протестов. Ранее там начались столкновения между манифестантами и полицейскими, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что скрывающие лица люди разбили витрины туристического бюро, после чего в помещении начался пожар. На месте происшествия зафиксированы случаи мародерства. Ожидается прибытие сотрудников полиции и пожарных служб.

Масштабные акции протеста начались во Франции в субботу. Они направлены против роста цен и экономической политики властей. На улицы вышли ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов» и представители профсоюзов. По данным французского МВД, всего в стране запланировано около 500 акций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

В Париже из-за беспорядков закрыли несколько станций метро.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об ожидании поиска «руки Кремля» во французских протестах.