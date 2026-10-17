Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов

BFMTV: Французская полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Tекст: Мария Иванова

Французские полицейские применили слезоточивый газ при разгоне манифестантов в Лионе и Париже, вышедших на масштабные протесты против роста цен и экономической политики властей. В Лионе силовики с помощью газовых гранат разогнали около 300 человек у здания местного университета, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

В столице Франции начались стычки на стихийной акции учащихся. Агрессивно настроенная молодежь провоцировала правоохранителей, переворачивала мусорные баки и металлические ограждения, а также скандировала лозунги с призывами к отставке президента. Полиции пришлось применить спецсредства для пресечения беспорядков.

На фоне готовящихся протестов столичная префектура полиции провела 40 превентивных задержаний. У активистов изъяли ножи, противогазы, защитные очки и повязки с надписью «полиция». Всего по стране запланировано около 500 выступлений, в которых ожидается участие до 170 тыс. граждан, включая бывших участников движения «желтых жилетов», таксистов, ультралевых активистов и школьников. Учащиеся уже несколько недель бастуют из-за нехватки учителей и перегруженного расписания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за протестов в Париже закрыли несколько станций метро.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова поиронизировала над возможным поиском «руки Кремля» во французских беспорядках.

Во вторник шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к выступлениям школьников во Франции.