Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

Tекст: Мария Иванова

Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.