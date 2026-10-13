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Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.
Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.
Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.
Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.
В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.
Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.
В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.