Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Число дел против полиции Франции из-за протестов школьников выросло до 24
Parisien: Во Франции завели 24 дела на полицейских после протестов школьников
Во Франции генеральная инспекция национальной полиции начала 24 расследования в отношении силовиков из-за их действий во время массовых протестов школьников, сообщает Parisien.
Надзорное ведомство проверяет законность действий правоохранителей на акциях протеста, которые идут в стране с 17 сентября, передает РИА «Новости».
Одно из уголовных дел связано с инцидентом в коммуне Ланс департамента Па-де-Кале. В понедельник во время взрыва светошумовой гранаты 15-летний подросток лишился кисти руки, врачам пришлось ее ампутировать.
В рамках еще одного расследования проверяются действия полицейского на столичной площади Бастилии. Предполагается, что в четверг он ударил коленом в лицо участника акции протеста. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявлял о 18 подобных расследованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массовые беспорядки внутренним делом страны.
Во вторник правозащитники потребовали от властей Франции прекратить насилие против протестующих.