Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».12 комментариев
Правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала французское правительство снизить напряженность и отказаться от чрезмерного применения силы полицией во время протестов старшеклассников.
Правозащитники потребовали от властей Франции соблюдать обязательства в области прав человека в ходе акций учащихся, которые требуют улучшения условий образования, передает Anadolu.
Глава французского отделения Amnesty International Анн Савинель-Баррас отметила ответственность правительства за безопасность молодежи. «Молодые люди должны иметь возможность мирно отстаивать свое право на образование, а не подвергаться избиениям или произвольным задержаниям», – добавила она, указав на опасные масштабы применения слезоточивого газа и дубинок.
Французская Лига прав человека (LDH) также осудила давление на участников протестов, призвав выйти на улицы в поддержку молодежного движения.
Протесты старшеклассников во Франции начались 17 сентября. Ранения получили около 200 учащихся и порядка 700 сотрудников сил безопасности. Подожжены около 30 школ, в отношении более 5 тыс. человек начаты юридические процедуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников. В понедельник французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты. На прошлой неделе на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.