Правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников

Tекст: Игорь Иножарский

Правозащитники потребовали от властей Франции соблюдать обязательства в области прав человека в ходе акций учащихся, которые требуют улучшения условий образования, передает Anadolu.

Глава французского отделения Amnesty International Анн Савинель-Баррас отметила ответственность правительства за безопасность молодежи. «Молодые люди должны иметь возможность мирно отстаивать свое право на образование, а не подвергаться избиениям или произвольным задержаниям», – добавила она, указав на опасные масштабы применения слезоточивого газа и дубинок.

Французская Лига прав человека (LDH) также осудила давление на участников протестов, призвав выйти на улицы в поддержку молодежного движения.

Протесты старшеклассников во Франции начались 17 сентября. Ранения получили около 200 учащихся и порядка 700 сотрудников сил безопасности. Подожжены около 30 школ, в отношении более 5 тыс. человек начаты юридические процедуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников. В понедельник французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты. На прошлой неделе на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.