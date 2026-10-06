Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».12 комментариев
Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников
BFMTV: В ходе протестов во Франции задержали более 6 тыс. школьников
В Париже, Страсбурге и Лионе на протестных акциях учащихся начались столкновения с полицией, столичные правоохранители применили слезоточивый газ.
Манифестации школьников и студентов проходят во вторник в разных городах Франции по призыву профсоюзов. Как сообщил телеканал BFMTV, столкновения между полицией и протестующими произошли в Париже, Страсбурге и Лионе.
По данным телеканала, протестующие в Страсбурге начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Люди в черном пытались выстроить баррикады из мусорных баков, в ответ полиция применила силу. Столичные правоохранители применили в отношении толпы слезоточивый газ, отмечает РИА «Новости».
Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции.
Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал усилить школьные протесты в стране.
Во вторник правоохранительные органы задержали более 6 тыс. бастующих французских школьников.