Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции

Politico: Меланшон призвал к протестам в поддержку школьников по всей Франции

Tекст: Игорь Иножарский

Массовые студенческие и школьные протесты во Франции, начавшиеся в прошлом месяце из-за требований увеличить финансирование образования и улучшить условия труда, к этой неделе охватили, по оценке властей, от 400 до 500 лицеев, что составляет около 10% учебных заведений страны. Министр образования Эдуар Жеффре сообщил, что на прошлой неделе на 24 акциях фиксировались поджоги и акты вандализма, пишет Politico.

В опубликованном в понедельник почти двадцатиминутном видео Меланшон отверг обвинения правительства и правых партий в подстрекательстве к насилию и обвинил полицию в жестком разгоне демонстраций. «Наша страна переживает самое мощное движение школьников и студентов с мая 1968 года», – заявил он и добавил, что политика экономии и сокращения бюджетов «привела систему образования почти к коллапсу». Канцелярия премьера Себастьена Лекорню утверждает, что «Непокоренная Франция» и ее союзники способствовали разрастанию протестов.

Политик назвал обвинения в поощрении насилия «абсурдными», но видит в протестах шанс укрепить поддержку среди молодежи и выйти во второй тур президентских выборов. В своем блоге он написал, что власти «сделали ошибку», объявив его движение «дьяволом во плоти», поскольку это принесло ему «существенный всплеск популярности в лицеях». По данным опроса Cluster17, 47% французов младше 35 лет готовы проголосовать за Меланшона, а агрегатор опросов Politico показывает, что он незначительно опережает центристов в борьбе за выход во второй тур против лидера крайне правых Марин Ле Пен, хотя 73% избирателей в целом исключают для себя голосование за него.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция задержала более 6 тыс. участников школьных протестов. В понедельник власти назвали число пострадавших во время столкновений между подростками и полицией. В тот же день сообщалось, что участники акций в ряде городов начали применять «коктейли Молотова».