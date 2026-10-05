Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Названо число пострадавших во время протестов во Франции школьников
Глава Минобра Жеффре: В ходе протестов во Франции пострадали около 200 учеников
С начала массовых протестных акций старшеклассников во Франции пострадали около 200 учеников, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.
«С начала (акций) пострадали 190 учеников», – заявил министр, передает РИА «Новости». Основная часть травм, по его словам, связана либо с несчастными случаями в ходе манифестаций, либо с действиями зачинщиков беспорядков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».
В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.
В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.