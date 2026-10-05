Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
Во Франции бастующие старшеклассники начали бросать «коктейли Молотова»
Участники протестов старшеклассников во Франции начали бросать «коктейли Молотова» и поджигать городское имущество.
Об этом сообщает префектура департамента Мерт и Мозель, передает РИА «Новости».
«Правоохранители фиксируют возгорание городского имущества, выстрелы из фейерверков и бросания коктейлей Молотова», – заявили в префектуре.
По информации властей, пострадавших пока нет.
По данным телеканала BFMTV, протестные акции затронули 413 учебных заведений по всей стране, при этом 40% из них столкнулись с протестами впервые, что свидетельствует о расширении движения.
Старшеклассники и студенты протестуют уже вторую неделю из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. Протесты сопровождаются беспорядками. Задержаны более пяти тысяч человек, в основном несовершеннолетние. Власти считают, что школьные протесты переросли в уличные беспорядки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ. Протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения.
Сотни школ отменили занятия из-за массовых акций.