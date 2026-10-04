Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов
TF1: Во Франции более 400 школ отменили занятия из-за протестов учеников
Более 400 французских школ не возобновят очные занятия в понедельник из-за продолжающихся по всей стране массовых протестов старшеклассников.
Около 40% закрытых учебных заведений находятся в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщил французский телеканал TF1, передает ТАСС.
Акции протеста начались на прошлой неделе в Парижском регионе и охватили всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.
В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. За участие в беспорядках были задержаны почти 2 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. помещены под стражу.
В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.
Протесты учеников затронули более 730 французских школ.
Во вторник в ходе беспорядков пострадали более 10 человек.