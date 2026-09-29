Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек
По меньшей мере десять сотрудников учебных заведений и несколько школьников получили ранения во время протестных акций во Франции, заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.
Жеффре отметил, что травмы были получены в том числе из-за использования пиротехнических мортир, передает РИА «Новости».
«Сегодня по меньшей мере 10 сотрудников министерства образования и несколько учащихся получили ранения, в частности в результате выстрелов из мортир… Подобному насилию нет оправдания», – подчеркнул чиновник.
Глава ведомства сообщил о нескольких серьезных инцидентах. В департаменте Нор избили преподавателя, а в пригороде Парижа директор лицея был ранен выстрелом из пусковой установки для фейерверков. Кроме того, в Тулузе сразу несколько сотрудников образовательной сферы подверглись нападениям.
Ранее сообщалось, что в регионе Иль-де-Франс во время протестов старшеклассников пострадали 20 человек.
Летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.
В прошлом году масштабные забастовки против мер экономии собрали по всей Франции 175 тыс. участников.