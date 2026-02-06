Во Франции за год закрылись рекордные за 12 лет 63 завода

Во Франции в 2025 году закрылось 63 завода при рекордных инвестициях

Tекст: Тимур Шайдуллин

В 2025 году во Франции было закрыто 63 завода, что стало рекордным сокращением за последние 12 лет. Несмотря на это, объем инвестиций во французскую экономику достиг рекордных 125 млрд евро, что вдвое больше показателей предыдущих лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Echos.

В статье издания отмечается: «В прошлом году в стране закрылось больше заводов, чем открылось. Чистый баланс составил минус 63 объекта, невиданный с 2013 года уровень».

Аналитики Trendeo объясняют, что из общей суммы инвестиций 67 млрд евро были обещаны центрам обработки данных, а на остальные проекты пришлось около 60 млрд евро, что соответствует среднему уровню прошлых лет. Энергетические проекты и научные исследования становятся все более капиталоемкими, что также влияет на эффективность вложений без заметного экономического роста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Франция испытывает одновременно дефицит государственного бюджета и дефицит торгового баланса.

Ранее полиция Франции задержала 309 человек на акциях протеста против планов правительства сократить расходы на социальные нужды.