Экс-председатель суда в Башкирии получил срок за посредничество во взятке

Бывшего главу суда в Башкирии приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу за взятки

Бывший председатель Бижбулякского межрайонного суда приговорён к четырём годам шести месяцам лишения свободы за посредничество во взяточничестве, сообщает СК по Республике Башкортостан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-судья выступил посредником между предпринимателем и следователем отдела полиции, чтобы прекратить уголовное преследование.

Как установлено следствием и судом, фигурант, будучи судьей, по просьбе своего знакомого предпринимателя выступил посредником при передаче от него взятки следователю районного отдела полиции за прекращение уголовного преследования взяткодателя. Осужденный получил от знакомого 100 тыс. рублей, часть которых планировал оставить себе, а остаток передать следователю. Следователь отказался и сообщил о противоправных действиях.

Бывшему судье дополнительно назначен штраф, что эквивалентный десятикратной сумме полученной взятки. Его полномочия были досрочно прекращены по решению квалификационной коллегии судей республики ещё до вынесения приговора.

Доказательства, собранные следственными органами, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела против фигуранта, а по делу дающего взятку предпринимателя уже вынесен обвинительный приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ленинский районный суд Уфы приговорил исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева к 13 годам колонии и штрафу 560 млн рублей по делу о взятке в 37 млн рублей.

А уголовное дело за взятки против бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова прекратили после его смерти в марте 2025 года.

До этого Следственный комитет по Башкирии возбудил четыре дела против сотрудников МВД Стерлитамака, которые за деньги передавали ритуальному агентству данные об умерших.



