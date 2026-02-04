Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США
Infobae: Суд в Аргентине распорядился запросить экстрадицию Мадуро из США
Аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос на экстрадицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро из США, пишет Infobae.
По информации Infobae, решение связано с необходимостью допроса Мадуро в Аргентине по делу о предполагаемых нарушениях прав человека, передает РИА «Новости».
Между Аргентиной и США заключен договор об экстрадиции.
В 2024 году Аргентина выдала ордер на арест Мадуро, обвинив его в «преступлениях против человечности».
В январе США в ходе операции захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В среду в Каракасе прошла многотысячная акция за освобождение Мадуро.