  • Новость часаЛавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    В Совфеде назвали опасным решение Молдавии выйти из СНГ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    7 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    20 января 2026, 12:06 • В мире

    Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии

    Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Британские СМИ утверждают, что Лондон готовится поступать с выходящими из российских портов танкерами так же, как поступают США с танкерами из Венесуэлы – захватывать и арестовывать. Какие возможности есть у Британии для такого рода морского пиратства – и к чему стоит готовиться российским торговому и Военно-морскому флотам?

    Как известно, в самом начале 2026 года США захватили уже шесть танкеров с нефтью, следовавших из Венесуэлы. У США нет никакого права делать то, что они делают. Однако правовых норм для американцев не существует – они действуют с позиции силы и Конвенцию ООН про морскому праву осознанно не ратифицируют.

    Но главное, что пример Вашингтона вдохновил и Лондон. Сразу после захвата танкеров Marinera, Sophia, Olina и еще до захвата Galileo в Великобритании внезапно вспомнили, что они тоже обложили санкциями так называемый теневой флот России – точно так же, как США обложили санкциями Венесуэлу. Какие-то горячие головы в Лондоне нашли в тексте старого закона, принятого задолго до начала СВО, под названием Sanctions and Money Laundering Act 2018 («Закон 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег») норму о том, что подозрительные с точки зрения обхода санкций торговые суда могут задерживаться и обыскиваться британскими военными.

    В недрах британской государственной машины началось изучение вопроса о том, как можно пойти по стопам американцев и силой начать задерживать танкеры с российской нефтью – или же просто идущие в Россию суда из разных санкционных списков. Пока никакое решение не принято, но спецназ для этой задачи уже готовят.

    До англичан так пробовала действовать Эстония. В определенный момент России пришлось пойти на демонстрацию силы в виде истребителя Су-35 над Финским заливом и на несколько часов задержать (без высадки досмотровых групп) танкер с эстонским грузом.

    Что касается британцев – они не просто изучают в том числе вариант с арестом танкеров с нефтью. Они еще и думают над финансированием Украины за счет украденной таким образом нефти. Технически им есть чем это делать.

    О пиратских корнях британского морского могущества сегодня знают все. Можно не сомневаться, что они вполне способны повторить то, что когда-то сделало их теми, кто они есть сейчас. МИД России открыто заявляет, что «хищными замыслами преисполнены... власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании».

    Британцы уже показывали, как действуют в таких случаях. Примером можно считать захват иранского танкера Grace 1, который использовался иранцами для поставки топлива Сирии, находившейся тогда под жесточайшим западным давлением.

    Никаких оснований с точки зрения международного права у Британии не было – ООН не вводила санкции на поставку Сирии топлива. Но их это не остановило. Танкер был захвачен ВМС Великобритании 4 июля 2019 года в Гибралтарском проливе с помощью подразделения морской пехоты.

    Обращает на себя внимание выбор места – британцы захватили танкер как можно дальше и от Ирана, и от российской военно-морской базы в Тартусе – там, где помешать им никто не мог. В каком-то смысле это – модельный пример. Таким же образом они вполне могут действовать и против нас.

    Основными покупателями российской нефти являются Индия и Китай. Основные маршруты доставки – с Балтики через Ла-Манш, северо-западную Атлантику, Гибралтарский пролив, Средиземное море, Суэцкий канал и далее в Индийский океан, или второй по значимости – через Черное море, турецкие проливы и далее аналогично главному маршруту.

    Гарантированно и легко обеспечить эскорт танкеров наш флот может на Балтике, Ла-Манше, а в Средиземном море – от турецких тервод по Средиземному морю и далее на пути через Суэцкий канал в Красное море. Все, что сверх этого, потребует или напряжения сил, к которому ВМФ не готовился, или будет возможно только в виде разовых проводок.

    Британцы же имеют базы и в Гибралтаре, и в Индийском океане. Кроме того, ВМС Великобритании в принципе имеют опыт глобальных военных операций в море и необходимый для этого корабельный состав. Во время антипиратских действий они просто размещают спецназ и вертолеты на больших кораблях комплексного снабжения, на которых нетрудно обеспечить хорошие условия обитаемости, и месяцами держат такие корабли в нужном регионе. Их вполне хватит, чтобы заниматься перехватом танкеров.

    В узкостях и проливах вдали от своей территории Британия может задействовать часть из имеющихся восьми небольших патрульных кораблей типа River. Для действий в открытом океане в ВМС Великобритании есть семь фрегатов и шесть эсминцев плюс, в некоторых случаях, корабли ближайших союзников – Канады и Австралии. Всего этого более чем хватит, чтобы ни один танкер из России не дошел до пункта назначения.

    В случае риска боестолкновения с кораблями ВМФ России Британия может в некоторых ситуациях рассчитывать также на подлодки и авиацию, но это уже крайний случай, когда мы будем скатываться к открытой войне. Тем не менее недооценивать их как противника крайне опасно.

    Защитить в море танкеры и балкеры от захвата может только военный флот. И он должен быть готов принять там бой.

    Британия – одна из немногих стран, имеющих хоть какой-то опыт ведения войны на море после окончания Второй мировой. Несмотря на гигантские проблемы с флотом, традиции Королевских ВМС еще живы, и они вполне могут драться, если придется.

    И те противокорабельные ракеты, которые используют их корабли, и атомные подлодки Astute, которые худо-бедно снова начали выходить в море, представляют собой реальную угрозу. Они требуют не только приведения всего вооружения современных российских кораблей в боеспособное состояние, соответствующее тактико-техническому заданию, но и проведения моряками интенсивной боевой подготовки в условиях, приближенных к реальным.

    Количество сил, которое прямо сейчас ВМФ может отрядить на защиту судоходства, ограничено. Также не в пользу России играет то, что все эти танкеры идут под нейтральными флагами и, строго формально, к России не относятся. Однако морской экспорт критически важен для российской экономики. Защита торговых кораблей требует адекватных инструментов ответа во всех сферах – от подготовки флота к конвойным действиям с опорой на базу в Тартусе до урегулирования юридического статуса этих судов и каких-то асимметричных действий.

    Тут стоит вспомнить, что Иран свой танкер освободил и сделал это таким образом, что больше англичане иранские танкеры не трогали. Иранцы просто начали захватывать танкеры, принадлежащие компаниям с британским капиталом, и делали это до тех пор, пока их танкер не освободили. Они нашли выход из ситуации. России тоже необходимо будет это сделать.

    Главное
    Дмитриев назвал союзников Украины «коалицией наказанных»
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году
    Экспорт китайских автомобилей в Россию в 2025 году сократился на 42%
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации