От угарного газа в Запорожской области погибли трое малышей

Балицкий сообщил о гибели трех малышей от отравления угарным газом при пожаре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трое маленьких детей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что трагедия произошла в ночь на субботу.

По его словам, в результате пожара в частном домовладении скончались мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов рождения. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей от отравления угарным газом.

По предварительным данным, на момент происшествия дети находились дома одни. На месте работают следователи и полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины трагедии будут тщательно выяснены, подчеркнул Балицкий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской четыре человека погибли из-за отравления угарным газом.

Ранее в Вологодской области в гаражном боксе на улице Юбилейной пятеро человек стали жертвами предполагаемого отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело.

А в начале февраля в селе Параул в Дагестане пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок тяжело пострадал.



