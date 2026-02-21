СК возбудил дело после гибели пяти человек в гараже в Вологодской области

Tекст: Вера Басилая

Следственное управление СК России по Вологодской области возбудило уголовное дело по факту гибели пяти человек в гараже в городе Бабаево, передает ТАСС.

Тела трех мужчин 1992, 1993 и 2002 годов рождения и двух женщин 2006 года рождения были найдены 21 февраля в гаражном боксе, который отапливался металлической печью, при этом дверь была заперта изнутри.

Производство расследования поручено первому отделу по расследованию особо важных дел областного аппарата СК. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, возникшее вследствие пожара в гараже.

Ранее в жилом доме на улице Северной в Благовещенске обнаружили тела двух мужчин и трех женщин после сильного пожара площадью сорок квадратных метров.