Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль

Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль

Tекст: Дарья Григоренко

«Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.

Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.