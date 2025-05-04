Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.3 комментария
Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль
Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако, понимая напряженный график главы государства, они стараются так не делать.
«Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.
Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.
Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.