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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    10 комментариев
    1 мая 2025, 15:42 • Новости дня

    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле

    Зарубин показал квартиру Путина в Кремле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Видеозапись из апартаментов главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Владимир Путин пригласил журналиста войти. Он указал, что квартира находится совсем рядом с рабочим кабинетом: «Как видите, до нее недалеко».

    Президент в 2023 году рассказывал, что в этой квартире часто работает и ночует, а в марте 2023 года именно здесь прошла неформальная часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – сообщал Путин.

    В опубликованных ранее фрагментах фильма показаны гостиная с несколькими светлыми диванами и портретом императора Александра III, белый рояль у окна, библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». Глава государства признавался, что большую часть последних трех лет ночует в Кремле.

    Ранее президент пояснял, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле.

    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    30 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал Россию нацией победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне являются нацией победителей, убежден президент России Владимир Путин, об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

    Путин согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить историю. «Но мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.


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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 21:36 • Новости дня
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В новом документальном фильме раскрываются детали рабочей резиденции президента России Владимира Путина в Кремле, где особое внимание привлекают портрет Александра III и белый рояль.

    Необычные детали интерьера рабочей резиденции президента России Владимира Путина были показаны в новом документальном фильме, который выйдет на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    В опубликованных фрагментах зрители увидели портрет Александра III, белый рояль в одном из углов, а также домашнюю церковь.

    Путин отметил, что играет на рояле крайне редко. Он также сообщил журналисту Павлу Зарубину, что в его распоряжении находятся библиотека, две спальни и домашняя церковь. По словам президента, последние три года он преимущественно ночует в Кремле.

    Рабочая резиденция российского лидера расположена в здании Сената на территории Кремля.

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    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    30 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград.

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать сами жители города, передает ТАСС.

    В ответ на соответствующий вопрос Путин сказал: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». Он отметил, что необходимо узнать мнение большинства горожан, и добавил: «Я подумаю, хорошо».

    Ранее Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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    30 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин: ВСУ «вышибли» из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что украинские боевики были выбиты из Курской области, однако отдельные разрозненные группы «продолжают скрываться по подвалам».

    Путин на встрече с участниками марафона «Знание» сообщил: «Да, вышибли из Курской области противника, но там еще "по щелям", в подвалах каких-то сидят», передает ТАСС.

    «Мы слышим, чего говорят там – просят эвакуации, – добавил российский лидер. – Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

    Кроме того, президент провел исторические параллели, заявив, что немецкие танки, используемые на Украине, вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, «вид немецких танков с крестами на Украине» вызывает чувства, от которых невозможно уйти.

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Телеканал RT анонсировал премьеру фильма об операции «Поток» в Курской области.

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    30 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин: России нужен свой интернационал победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые бы образовали свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – сказал он, подчеркнув, что надо объединять усилия, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Путина, стержнем, основой Победы являются подвиги народа СССР.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (2)
    30 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России выразил уверенность, что контакты Москвы с европейскими государствами будут восстановлены.

    «У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании», – подчеркнул глава государства в ходе разговора с координатором международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатором шествий в Мадриде Викторией Самойловой на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

    «А некоторые из них родились, испанцы родились и выросли в Советском Союзе, – добавил Путин, – это дети как раз тех семей, которые в годы Гражданской войны [в Испании] перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться».

    Ранее в ходе встречи с участниками марафона «Знание. Первые» Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

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    1 мая 2025, 05:30 • Новости дня
    Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о важности исторической памяти

    Путин на марафоне общества «Знание» заявил об интернационале победителей

    Президент Владимир Путин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что сохранившаяся память о преступлениях против народа народа СССР в годы Великой Отечественной войны «во многом объясняют наше поведение сегодня» и имеет практическое значение.

    «Мы слышим, и я иногда слышу от зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: «Да, конечно, Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу». Это имеет значение в практическом плане», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В среду глава российского государства посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходил марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    На встрече с участниками марафона Путин заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые  образовали бы свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... Сегодня нам такой интернационал нужен. Нужно работать с людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – заявил президент. При этом, по его мнению, основой Победы стали подвиги народа СССР.

    Глава государства добавил, что россияне, «будучи русскими, татарами, евреями, мордвой, чеченцами, дагестанцами, должны прежде всего говорить об этом». «Почему кто-то из другого интернационала, коричневого интернационала, поддерживает неонацизм, в данном случае на Украине, и пытается у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах предков, дедов и прадедов? А потому, что это вычищение памяти исторической нас растворяет самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа», – подчеркнул Путин.

    Глава государства сделал особый акцент на том, что у народа, у которого нет прошлого, нет и будущего. По его словам, эта попытка «растворить нас всех в каком-то аморфном состоянии» не случайна.

    Путин также объяснил разницу между национализмом и патриотизмом, подчеркнув, что важно осознавать разницу между этими понятиями.

    «Национализм – это первая стадия к нацизму, первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Патриотизм – совсем другое дело, любить свою Родину – не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и другим народам», – указал Путин.

    Во время общения с участниками марафона президент передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе.

    Обращаясь к координатору  международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, президент указал на то, что даже в сегодняшний непростой момент есть люди, которые «имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны».

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа.

    Накануне, выступая с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, президент России отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму. Он также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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    30 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин подчеркнул значение памяти о подвиге участников Великой Отечественной

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече с участниками марафона «Знание» президент России Владимир Путин особо выделил историческую роль памяти о героях Великой Отечественной войны.

    «Память об их [участников Великой Отечественной войны] подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия. Потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    30 апреля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путину показали фильм «В списках не значился»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали фильм «В списках не значился», передает ТАСС.

    Картина снята Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева и приурочена к 80-летию Победы. В рамках просветительского марафона «Знание. Первые» продюсер и исполнитель главной роли Владимир Машков лично рассказал президенту о работе над фильмом.

    В фильме также снялись Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие актеры. Картина выйдет в широкий прокат на территории России, Белоруссии и Казахстана 1 мая.

    Сюжет ленты начинается с событий 21 июня 1941 года, когда молодой лейтенант Коля Плужников, сыгранный Владиславом Миллером, прибывает в Брест. Его не успевают зачислить в личный состав, а уже утром начинается война – герой принимает свой первый бой, который продолжается десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком, — это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живет и по сей день.

    «Это тяжелая история, сложная эмоционально и для создателей, и для тех, кто будет смотреть фильм. Однако в этом напоминании о прошлом есть своя невероятная сила, прежде всего, сила осознания того, что это было реально. Также больше всего хотелось, чтобы молодые люди, глядя на своих сверстников, которые защищали эту крепость, спросили себя: "А я бы выдержал? Я бы смог? Есть ли у меня такая вера в свою страну? Могу ли я пожертвовать собой ради других?" Для этого и существует кино — оно как зеркало, отражающее человеческую жизнь. Часто дети и молодежь, смотря на экран, выбирают себе героев и начинают им подражать. Вот здесь этот момент, мне кажется, очень важен — почувствовать природу русского духа», —  отметил Владимир Машков.

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    30 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Путин назвал национализм первым шагом к нацизму

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с участниками марафона «Знание. Первые» президент России Владимир Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Путин подчеркнул, что национализм является первой стадией к нацизму, передает ТАСС. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Глава государства отдельно выделил патриотизм как совершенно иное явление, не связанное с ненавистью к другим народам. По словам Путина, патриотизм – это любовь к Родине, которая не требует проявления вражды к представителям других национальностей.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он заявил о необходимости противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий, русофобии, антисемитизму, любым проявлениям расизма, национальной или религиозной нетерпимости.

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    30 апреля 2025, 19:34 • Новости дня
    Путин встретился с режиссером Оливером Стоуном на марафоне «Знание. Первые»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время марафона «Знание. Первые» в Музее Победы на Поклонной горе президент России Владимир Путин обсудил с американским режиссером Оливером Стоуном вопросы, связанные с историей и современной ролью России.

    Как передает ТАСС, встреча Владимира Путина и Оливера Стоуна состоялась на полях марафона «Знание. Первые», который проходит в Москве.

    Стоун известен как режиссер, сценарист и продюсер, удостоенный трех премий «Оскар» и пяти «Золотых глобусов». В 2017 году он выпустил документальный фильм «Интервью с Путиным», основанный на беседах с президентом России.

    Также в 2016 году Стоун снял фильм «Украина в огне», а в 2019 году представил продолжение «В борьбе за Украину», в которых показал развитие событий на Украине после «оранжевой революции» и Евромайдана. Центральная площадка марафона расположена в Музее Победы на Поклонной горе и работает три дня, с 28 по 30 апреля.

    Ранее американский режиссер Оливер Стоун и бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн призвали не забывать о главной роли России в Победе в Великой Отечественной войне.

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    30 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин прибыл на марафон «Знание. Первые» в Музей Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходит марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит с 28 по 30 апреля сразу в десяти городах России, включая Москву, Казань, Владикавказ, Омск, Пермь, Севастополь, Рязань, Салехард, Петербург и Южно-Сахалинск. В Москве площадкой марафона выбран Музей Победы, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует выступить на марафоне «Знание. Первые». Также он допускал возможность встречи президента с американским режиссером Оливером Стоуном на полях этого мероприятия.

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    30 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, которые принимают участие в СВО, в ходе общения с героем России Балданом Цыдыповым.

    Цыдыпов, кавалер ордена Мужества и директор департамента по патриотической работе Общества «Знание», рассказал президенту о значимости воспитания молодежи. Путин поинтересовался, поддерживает ли Цыдыпов связь с бывшими сослуживцами, получив утвердительный ответ, передает РИА «Новости».

    «Как у них настроение?» – спросил президент. Цыдыпов сообщил, что у бойцов отличное настроение. «Привет им передавайте», – заявил глава государства.

    Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходит марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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