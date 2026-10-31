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МИД Южной Осетии назвал политической близорукостью заявления Грузии об оккупации
В Цхинвале ответили на обвинения Тбилиси в оккупации Абхазии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел Южной Осетии сочло политической близорукостью слова заместителя главы МИД Грузии Хатуны Тотладзе о нарушении Россией прав человека из-за незаконной оккупации территорий.
Ведомство назвало подходы официального Тбилиси нежеланием принимать реальность. По мнению югоосетинских дипломатов, грузинские власти пользуются неограниченным доступом на международные площадки для трансляции предвзятой и необъективной информации, забывая о своей прямой ответственности, передает РИА «Новости».
«Подобные подходы официального Тбилиси более похожи на политическую близорукость и нежелание видеть и принять реальность», – говорится в заявлении министерства.
В ведомстве подчеркнули, что Тотладзе не стала изобретать ничего нового своими обвинениями, и выразили сожаление в связи с тем, что грузинское руководство продолжает придерживаться неконструктивных позиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее новый глава Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили назвал действия России в Абхазии и Южной Осетии самой большой опасностью для страны.
Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил об отсутствии у Евросоюза интереса для Грузии без этих территорий.
Также представитель МИД России Мария Захарова напомнила о действиях Москвы для установления мира на Южном Кавказе.