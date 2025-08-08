МИД России напомнил о необходимости диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом

Tекст: Ирма Каплан

Дипломат напомнила, что тогда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора (Саакашвили), поэтому Россия оказалась единственной страной, давшей ответ на это вероломное нападение.

«Москва сначала провела операцию по принуждению Грузии к миру, а позднее – признала Южную Осетию и Абхазию в качестве суверенных независимых государств», – сказано в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД России.

Еще одним итогом отражения вооруженной агрессии она назвала запуск нового переговорного механизма – Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), задача которых – обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии через поддержание прямого диалога между обеими республиками и грузинской стороной.

По ее словам, в последние годы поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье удавалось благодаря данному формату.

Захарова отметила, что можно рассчитывать на продвижение переговоров в рамках МДЗ на фоне звучащих в последний год публичных признаний грузинскими властями факта предпринятой Саакашвили агрессии против Южной Осетии и заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами.

«Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела. Среди первоочередных задач – заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии», – подчеркнула дипломат.

Резюмируя комментарий представитель МИД заявила, что стабилизации обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать делимитация грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что августовскую войну 2008 года с Южной Осетией начал «кровавый режим» Михаила Саакашвили, а не Грузия.



