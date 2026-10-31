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Суд арестовал командира Ленинградской военно-морской базы за взятки
Командир ЛенВМБ Суглобов арестован при получении взятки в 1,5 млн рублей
Гарнизонный военный суд заключил под стражу командира Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы Алексея Ионова по делу о взятках.
Командир ЛенВМБ Алексей Суглобов и начальник инженерной службы учреждения Минобороны Алексей Ионов арестованы по делу о взятках. Суглобова, который возглавил базу в конце 2025 года, силовики задержали с поличным 21 октября на одной из улиц Кронштадта в момент получения 1,5 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка».
Военно-следственный комитет по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Начальнику инженерного ведомства Ионову вменяют аналогичный состав преступления.
По версии следствия, с конца 2025 года фигуранты систематически получали деньги от бизнесменов за покровительство и незаконную передачу территории ЛенВМБ в коммерческое пользование. Отмечается, что на землях военного городка в Ломоносове застройщики нелегально добывали песок и щебень, а в образовавшиеся котлованы коммерсанты сбрасывали строительный мусор для экономии на утилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере.
В прошлом месяце сотрудник жилищно-коммунальной службы Игорь Шеметов стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной добычи криптовалюты в помещениях Министерства обороны.
В апреле правоохранительные органы задержали в Подмосковье руководителя строительной организации по подозрению в присвоении крупной суммы при выполнении работ по контракту Минобороны.