Против коррупционеров в 2025 году подали иски на 2 трлн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генпрокуратура в 2025 году по материалам Росфинмониторинга подготовила иски об обращении в доход государства имущества и денег, полученных в нарушение законов о противодействии коррупции, на общую сумму в 2 трлн рублей, говорится в отчете ведомства, передает РИА «Новости».

Также в прошлом году была проведена антикоррупционная проверка 106 тыс. человек, в компетентные органы направили 3,6 тыс. материалов.

Удалось возместить в бюджет порядка 700 млн рублей по итогам проверок.

Возбуждено более 580 уголовных дел. 46 из них касались легализации (отмывания) денег и имущества, полученных преступным путем. Арестованы активы на сумму около 6,3 млрд рублей.

Было вынесено 120 приговоров по делам, возбужденным с использованием материалов Росфинмониторинга.

Также ведомство сообщило, что в прошлом году была пресечена работа семи крупных нелегальных финансовых площадок, оборот которых достигал 18 млрд рублей.

Росфинмониторинг отметил, что в России наркотики в основном распространяются через интернет-площадки с помощью тайников-закладок, оплату производят на карты дропов и криптокошельки.