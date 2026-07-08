Росфинмониторинг ликвидировал семь теневых площадок с оборотом 18 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков теневых услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников», – отмечается в документе, передает РИА «Новости».

За прошлый год специалисты провели 4,3 тыс. расследований, проверив свыше 100 тыс. лиц и компаний. Результатом стали 1,4 тыс. уголовных дел и 139 обвинительных приговоров. Нарушители получили штрафы на 242 млрд рублей, а общая сумма арестованного имущества превысила 220 млрд рублей. Фактически возмещено более 17,5 млрд рублей.

Большая часть финансовых преступлений сейчас происходит в интернете через цифровые платформы, мессенджеры и чат-боты.

По материалам разведки открыто 50 дел против создателей финансовых пирамид и фальшивых брокеров. Так, была закрыта крупная пирамида, работавшая с 2022 года. Злоумышленники под видом займов собрали около 600 млн рублей у 200 человек, обещая доходность до 25% годовых.

Помимо этого, раскрыты схемы легализации преступных доходов через недвижимость и элитные автомобили. Общая сумма таких махинаций составила 2,7 млрд рублей, при этом арестовано 688 млн рублей, принадлежащих фигурантам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2024 года Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок с объемом операций около 11 млрд рублей.

За девять месяцев 2025 года Банк России выявил почти 5,8 тыс. субъектов с признаками незаконной деятельности.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о передаче финансовой разведке сведений об операциях по банковским картам.