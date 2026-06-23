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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    50 комментариев
    23 июня 2026, 05:56 • Новости дня

    Президента Польши не пригласили на конференцию по Украине в Гданьске

    Туск и Зеленский не пригласили Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Польши и Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в Гданьске, сообщил глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.

    «Нет. Президент не получил такого приглашения на конференцию в Гданьске», – приводит слова Пшидача РИА «Новости».

    В Гданьске 25–26 июня состоится международная конференция по Украине под названием Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

    Он добавил, что приглашения на URC 2026 рассылали единым документом премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский. Пшидач рассказал, что видел такие приглашения у иностранных партнеров, которые интересовались, приедет ли на форум президент Навроцкий, и отвечал им, что глава республики участвовать не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

    Президент Пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич заявил о двух отказах Зеленского от телефонного разговора и встречи с Навроцким по проблеме названия одного из подразделений ВСУ.

    22 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    @ dzkk.tsk.tr

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Три сухогруза, следовавшие в украинские порты через Черное море и, по имеющимся данным, перевозившие вооружение для ВСУ, подверглись атаке, сообщили украинские власти. По их информации, один из кораблей получил серьезные повреждения и загорелся, после чего экипаж был эвакуирован, тогда как два других судна сохранили мореходность и продолжили движение.

    Военно-морские силы Украины сообщили об атаке якобы российского дрона на сухогруз VICTRESS в Черном море, передает издание «Военное обозрение». По данным украинского флота, судно принадлежит турецкому владельцу и ходит под флагом Панамы. Удар привел к крупному возгоранию на борту, из-за чего потребовалась немедленная эвакуация команды.

    Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нападению подверглось еще одно грузовое судно, однако оно смогло продолжить движение. В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные якобы атаковали три судна, направлявшиеся в Одессу. Два других сухогруза шли под флагами Палау и Белиза и сохранили мореходность.

    Поступают сведения, что эти суда перевозили вооружение для украинской армии из иностранных портов, в том числе из греческого Александруполиса. Рост числа подобных инцидентов может заставить торговые компании избегать региона, что негативно отразится на поставках для Киева. Удары по морским целям подчеркивают активный характер боевых действий в акватории Черного моря.

    Ранее дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море.


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    22 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе головной структуры центра – ГП «Космическая связь».

    «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в центре, передает ТАСС.

    Отмечается, что предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал центра не пострадал.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим с помощью атак беспилотников пытается компенсировать катастрофу для украинских войск на фронте.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    @ Marcin Golba/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер резко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого за решение отозвать высшую государственную награду, высмеяв политика и предупредив о возможных негативных последствиях.

    Глава киевского режима выразил крайнее недовольство действиями польского коллеги, передает ТАСС. В телевизионном интервью он прокомментировал потерю почетного статуса.

    «Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик добавил, что подобная риторика способна спровоцировать эскалацию конфликта. Он также сыронизировал над именем Навроцкого, отметив отсутствие монархии в соседней стране, и напомнил о подаренной ему в декабре прошлого года книге о Волынской резне.

    Решение об отзыве награды было принято 19 июня из-за присвоения одному из украинских подразделений имени боевиков УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). В Варшаве их считают виновными в гибели более 100 тыс. гражданских лиц в 1943 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    В ответ глава киевского режима отправил награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также отказались от этого польского знака отличия.

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    22 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Воронежем дежурные силы ПВО сбили несколько высокоскоростных воздушных целей, в результате падения обломков пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе отменена.

    «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа», – написал глава региона. Он добавил, что повреждения также получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили.

    Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы. Глава региона также напомнил жителям о недопустимости публикации в интернете фотографий и видеозаписей с последствиями падения обломков и призвал не приближаться к подозрительным предметам.

    Минувшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали над Воронежской областью 18 украинских беспилотников.

    Обломки украинского БПЛА подожгли крышу жилого дома под Тулой.

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    22 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.

    Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.

    Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.

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    22 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению

    Енджак: Зеленский намеренно нанес оскорбление Польше

    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению
    @ Kacper Pempel/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак отреагировала на критику решения отобрать орден Белого орла у украинского лидера Владимира Зеленского.

    Представитель польского руководства прокомментировала ситуацию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает Газета.Ru.

    Агнешка Енджак ответила на замечания о том, что аналогичной награды были удостоены диктатор Бенито Муссолини и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

    «Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение бундесвера не назвали в честь «героев СС», – подчеркнула Енджак в своей публикации.

    Политик также обратила внимание, что наличие ордена у этих исторических фигур ранее совершенно не смущало Владимира Зеленского в момент получения награды. Более того, министр отметила, что глава Украины «добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой».

    В заключение Енджак добавила, что украинский лидер своими действиями намеренно нанес оскорбление людям, которые на протяжении последних четырех лет доказывали, что являются лучшими друзьями Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (организация признана в РФ экстремистской).

    Глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко в знак протеста отказались от аналогичных польских знаков отличия.

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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цели противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    22 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польский президент Кароль Навроцкий публично отреагировал на слова Владимира Зеленского, который ранее обвинил Варшаву в эскалации напряженности ради внутриполитических выгод.

    Политик подчеркнул, что текущие разногласия между странами лежат исключительно в плоскости исторической памяти, передает РИА «Новости».

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… потому что все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты», – заявил Навроцкий во время общения с прессой.

    Глава государства добавил, что Варшава категорически не приемлет использование красно-черного флага, являющегося символом националистических движений. Он также выразил уверенность в полном единстве польских патриотов и правительства перед лицом подобных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.

    Ранее глава польского государства возмутился службой обученных в республике солдат ВСУ под знаменами украинских националистов.

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    22 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» разгромили батальон мучителя «Цитруса» в районе Лосевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки наибольшего успеха достигли в районе Лосевки Харьковской области, где штурмовики разбили подразделения 159 омбр ВСУ.

    «В этом районе за оборону ВСУ отвечает подразделение 5 батальона 159 омбр во главе с командиром позывной «Цитрус». Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию «Цитруса» недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 12 участках на 800 метров. Стрелковые бои идут в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.

    На Великобурлукском направлении ожесточенные бои идут в районе Петро-Ивановки, где бойцы продвинулись на одном участке на 400 метров.

    «В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь населенного пункта на 150 м и заняли порядка 10 домовладений. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы», – поделились «Северяне».

    Бойцы «Севера» рассказали, что в Черниговской области большие потери несут  подразделения 3 батальона 114 обр ТерО: среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

    На Сумском направлении в Иволжанском продолжаются тяжелые встречные бои, в ходе которых удалось сломить сопротивление врага, продвинуться и закрепиться в нескольких домовладениях. А в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах возле Михайловки и Покровки. За сутки штурм-подразделения продвинулись на 300 м.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках. Общее продвижение составило до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона. Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом. Пленный боец ВСУ Контробай заявил, что Украина потеряла Красный Лиман.

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    22 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Леськевич: Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким для решения проблемы с названием одного из подразделений ВСУ, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

    По словам Леськевича, украинский лидер проигнорировал попытки Варшавы обсудить присвоение воинской части ВСУ имени боевиков УПА (признана экстремистской, запрещена в России), передает ТАСС.

    «Заявления <...> Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени «героев УПА», не находят подтверждения в фактах», – подчеркнул Леськевич.

    По словам пресс-секретаря, украинская сторона изначально предложила телефонный разговор, который не состоялся из-за «отсутствия реакции Зеленского». Затем была согласована личная встреча, но Зеленский от нее отказался. Леськевич отметил, что власти Украины не готовы менять название части, названной в честь преступников.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига в знак протеста отказался от польского Командорского креста.

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.


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    22 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Вице-спикер Сената Польши решил вернуть украинские награды Киеву

    Вице-спикер Сената Польши Каминьский решил вернуть Киеву две украинские награды

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара объявил о решении вернуть Киеву две украинские награды.

    «Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины», – говорится в письме.

    Каминьский пояснил, что возвращает награды, которых «был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что больше не может хранить эти награды, так как, по его словам, высшие органы власти Украины и значительная часть политической элиты до сих пор не решились однозначно «осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши». Он добавил, что принял это решение с глубоким сожалением.

    Каминьский заявил, что убежден в необходимости строить настоящее партнерство между народами только на основе правды, уважения к жертвам и взаимной честности.

    При этом, какие именно государственные награды он вернул, не уточняется. Из открытых источников известно, что в 2008 году Каминьский был награжден украинским орденом «За заслуги» третьей степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» после этого решения Киева.

    В ответ сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград, превратив спор в дипломатический кризис.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) также отказались от польских орденов.

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    22 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Рожин: Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о текущей ситуации в Красном Лимане. По его данным, российские подразделения уверенно закрепляются в населенном пункте.

    «Российские флаги в Красном Лимана. Сейчас они фиксируются в большинстве районов города», – заявил эксперт в Max. Он отметил, что боевые действия в этом направлении продолжаются.

    Помимо городских кварталов, столкновения идут в лесах к югу от Красного Лимана. Также российские силы ведут бои за Старый Караван, продвигаясь в сторону Райгородка и Славянска.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Юрий Контробай заявил о потере Киевом контроля над Красным Лиманом.

    Двумя днями ранее штурмовые отряды российской армии продвинулись в городской застройке этого населенного пункта.

    До этого Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков подразделений противника.

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    22 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Российские войска поразили склад боеприпасов и позиции ВСУ в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группировки «Юг» успешно ликвидировали пункт временной дислокации и арсенал противника в Константиновке, сообщило Минобороны.

    Точечные удары наносились при тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. Вражеский объект располагался в одном из домов частного сектора. Огонь артиллерии спровоцировал возгорание здания, что привело к мощной детонации хранившихся внутри боеприпасов.

    Российские подразделения продолжают удерживать под постоянным огневым контролем все районы населенного пункта, подчеркнули в Минобороны. Операторы разведывательных дронов помогают оперативно выявлять и уничтожать любые появляющиеся цели.

    Видео с уничтожением пункта дислокации и склада боеприпасов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

    В субботу российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом.

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    22 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ
    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также используемым ВСУ складам горючего.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 167 044 беспилотника, 662 ЗРК, 29 870 танков и других бронемашин, 1746 боевых машин РСЗО, 35 454 орудия полевой артиллерии и миномета, 64 658 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России за сутки нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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