Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА на Россию
Гутерриш осудил удары беспилотников ВСУ по гражданским объектам России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил недопустимость атак на гражданскую инфраструктуру России украинскими беспилотниками, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь обеспокоен последствиями сообщений об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации. Нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные нападения, где бы они ни происходили», – приводятся слова Дюжаррика на сайте организации.
Он напомнил, что Гутерриш призывал к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН.
Напомним, с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации, сообщило Минобороны России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское оборонное ведомство доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.