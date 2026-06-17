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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    98 комментариев
    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня

    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

    Комментарии (11)
    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

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    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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    17 июня 2026, 12:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, а также нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб и 566 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотников, 662 ЗРК, 29 815 танков и других бронемашин, 1739 боевых машин РСЗО, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Ранее они поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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    17 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любым беспилотникам Украины можно найти противодействие, над чем Россия активно работает что ставит под сомнение планы Киева «сделать Крым островом», об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в реалистичности планов Киева «сделать Крым островом», о которых ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров, передают «Вести».

    Министр подчеркнул, что на любые беспилотники противника у России найдется ответ.

    «Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», – отметил Лавров в интервью программе Павла Зарубина.

    Кроме того, руководитель МИД оценил недавнюю атаку украинских сил на автобус с детьми в Брянской области. По его словам, такие действия полностью соответствуют стилю киевских властей, которые сознательно бьют по гражданским целям для создания паники и подрыва единства российского общества.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак БПЛА.

    Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В российском министерстве иностранных дел это решение назвали подтверждением того, что спор демонстрирует бесчеловечное отношение Киева к жителям полуострова, сделавшим выбор в пользу воссоединения с Россией.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    17 июня 2026, 13:58 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по автомобилю с беременной женщиной и детьми в Брянской области
    Дрон ВСУ ударил по автомобилю с беременной женщиной и детьми в Брянской области
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе в Брянской области, где ВСУ был нанесен удар по автобусу с детьми из Белоруссии, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились беременная женщина и двое детей.

    Украинский дрон нанес удар по машине с беременной женщиной и детьми на той же трассе в Брянской области, где ранее ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии, передает ТАСС.

    «После атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на этой же трассе ВСУ атаковали легковой автомобиль, за рулем которого была беременная женщина, в салоне также находились ее двое детей», – сообщил представитель оперативных служб. Всех находившихся в машине доставили в медицинское учреждение для обследования. По счастливой случайности никто из них не получил травм.

    Кроме того, на этой же дороге нападению подвергся грузовик, перевозивший удобрения. В этом случае также удалось избежать пострадавших.

    В оперативных службах отметили, что украинские военные целенаправленно наносили удары по гражданскому транспорту после атаки на автобус с детьми. В результате предыдущего удара погибла женщина, ранения получили четверо детей и трое взрослых.

    Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Днем ранее украинские военные целенаправленно ударили по спешившей на вызов машине скорой помощи.

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    17 июня 2026, 14:30 • Новости дня
    Страны G7 собрались наладить на Украине выпуск ракет большой дальности
    Страны G7 собрались наладить на Украине выпуск ракет большой дальности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны «семерки» намерены наладить на Украине выпуск лицензированных ракет большой дальности и систем ПВО, этот шаг обсуждался на саммите во французском Эвиане.

    Государства «Группы семи» планируют организовать на Украине лицензионное производство ракет большой дальности и систем противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на France Preess.

    По данным собеседника агентства, речь идет о выпуске ударных средств и комплексов ПВО на украинской территории.

    В кулуарах саммита G7 в Эвиане дипломатический источник заявил: «Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения ударов вглубь, то есть ракеты большой дальности». Он подчеркнул, что соответствующие договоренности обсуждаются между участниками объединения.

    Российская сторона ранее многократно указывала, что накачивание Украины западным оружием приводит лишь к затягиванию конфликта. Саммит «Группы семи» во Франции завершается 17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России. Кроме того, страны «Большой семерки» договорились поставлять Украине средства ПВО и другое вооружение.

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    17 июня 2026, 08:30 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов в трех регионах России
    ФСБ предотвратила серию терактов в трех регионах России
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили атаки на военных, волонтеров и объекты инфраструктуры в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны трое пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, указали в ЦОС, передает ТАСС.

    У них изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранной пластичной взрывчатки и зажигательные устройства.

    «Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», – пояснили в ведомстве.

    В телефонах подозреваемых силовики обнаружили переписку с украинскими кураторами, содержащую инструкции по проведению атак. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

    Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о государственной измене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики задержали двух жителей Краснодарского края за подготовку теракта в Туапсе.

    В июне ФСБ задержала в Ярославской области жителя Рыбинска, подозреваемого в подготовке диверсии по заданию киевских спецслужб.

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    17 июня 2026, 15:55 • Новости дня
    ООН предупредила о надвигающемся голоде в 13 регионах мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый международный доклад ООН сообщил о резком росте нехватки продовольствия в 13 кризисных регионах мира, где миллионы людей рискуют столкнуться с голодом.

    Новый совместный доклад ФАО и Всемирной продовольственной программы ООН фиксирует нарастающую нехватку продовольствия в 13 так называемых горячих точках голода по всему миру, передают РИА «Новости».

    В документе отмечается: «В последнем издании доклада «Очаги голода», …Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина определены как наиболее критические … с точки зрения тяжести и масштабов проблемы». Доклад охватывает период с июня по ноябрь нынешнего года.

    К числу регионов, вызывающих наибольшую обеспокоенность, отнесены северо-восточная Нигерия и Сомали. В первом случае прогнозы показывают, что население штата Борно может столкнуться с катастрофическим уровнем острой продовольственной нестабильности, во втором под угрозой голода находится население района Бурхакаба.

    В ноябре прошлого года агентства ООН говорили о 16 горячих точках голода с тяжелой ситуацией продовольственной безопасности. Сейчас основными причинами острой продовольственной нестабильности названы вооруженные конфликты и насилие, затрагивающие 12 из 13 наиболее проблемных регионов.

    Отмечается, что ситуацию усугубляют экономические потрясения, сокращение международного финансирования и климатические риски, связанные с ожидаемым явлением Эль-Ниньо, которое может вызвать засухи и наводнения в уязвимых странах. По данным доклада, финансирование программ продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и питания в охваченных кризисом странах с 2022 по 2025 год сократилось примерно на 59%, тогда как число людей с высоким уровнем острой нехватки продовольствия выросло примерно до 266 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН заявили о вынужденном решении «забирать у голодающих ради умирающих» из-за дефицита ресурсов для гуманитарной помощи. В мае МИД Британии предрек глобальный продовольственный кризис из-за возможной блокады Ормузского пролива.

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    17 июня 2026, 14:50 • Новости дня
    Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину
    Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что инициировал масштабную проверку после задержания украинских граждан, пытавшихся провезти через страну крупную партию валюты и слитков.

    Мадьяр распорядился начать внутреннее расследование из-за инцидента с задержанием украинцев, перевозивших золото и деньги. Проверка коснется действий компетентных органов страны, передает РИА «Новости».

    «Мы распорядились незамедлительно провести внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном ведомстве, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом об украинском «золотом конвое»», – сообщил политик.

    6 марта венгерские таможенники задержали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. В их числе оказался бывший генерал украинских спецслужб. Группа перевозила из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. В тот же день нарушителей депортировали на родину, а ведомство начало расследование для выяснения цели транспортировки ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти опубликовали видеозапись подделки накладных бывшим генералом СБУ.

    Премьер-министр Виктор Орбан подписал указ об аресте конфискованных у украинцев средств на 60 дней.

    Будапешт вернул украинскому «Ощадбанку» пустые инкассаторские машины без изъятых денег и золота.

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    17 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Кутузовку в ДНР
    Российские войска освободили Кутузовку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Кутузовка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого и Кучерова Яра в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 290 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия и две боевые машины РСЗО «Град».

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны возле Радьковки, Уланово, Гирино и Лужков в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ рядом с Терновой, Приколотным, Лосевкой и Григоровкой.

    Противник при этом потерял свыше 230 военнослужащих и бронемашину.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Сазоновки, Самборовки, Редкодуба, Путниково и Грушевки в Харьковской области, Яцковки и Лозовой в ДНР.

    В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием, отчитались в Минобороны.

    Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции была уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправа через Северский Донец в районе Маяков ДНР.

    За минувшие сутки в Красном Лимане уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, американская 155-мм гаубица М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки в ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

    Ранее они освободили населенный пункт Артем в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

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