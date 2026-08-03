Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике

Tекст: Вера Басилая

«Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», – рассказали очевидцы атаки, пишет «Российская газета».

Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара. Поняв, что это дрон-разведчик, некоторые успели схватить вещи и убежать, однако не все придали объекту значение. В момент взрыва на пляже началась паника, туристы бросали вещи и спасались бегством, а находившиеся в море замерли от ужаса.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек в результате удара БПЛА по пляжу в Геленджике.

Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.

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