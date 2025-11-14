Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю

Юрий Дудь получил один год и десять месяцев колонии

Tекст: Дарья Григоренко

Дудя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и назначили наказание «в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима заочно», уточнили в суде, передает ТАСС.

По данным суда, Юрий Дудь* был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Основанием для дела стало нарушение требований законодательства об иноагентах.

Ранее прокурор на заседании суда потребовал заочно приговорить журналиста-иноагента Юрия Дудя к одному году и 11 месяцам колонии общего режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Дудь не признал свою вину по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.

Басманный районный суд Москвы арестовал Юрия Дудя заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Московский городской суд оставил в силе штраф для Дудя в размере 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.