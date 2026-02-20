  • Новость часаСпасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    США блефуют о подводной слабости перед Китаем
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России
    США решили не лишать Европу «ядерного зонтика»
    В Москве выявили 64 тыс. неработающих с теневыми доходами
    Киев опроверг сообщения о подготовке к трем годам боев
    Эксперт объяснил интерес Саудовской Аравии к обогащению урана
    Япония объявила о необходимости кардинально укрепить оборону
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    16 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    20 февраля 2026, 16:35

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    18 февраля 2026, 23:45
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (47)
    19 февраля 2026, 14:51
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    Комментарии (12)
    20 февраля 2026, 11:23
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:50
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 09:45
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 21:32
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    Комментарии (9)
    18 февраля 2026, 03:20
    ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Шведская спецслужба, отвечающая за контрразведку и борьбу с терроризмом (Sapo) сообщила об аресте находившегося в международном розыске гражданина России, которого удерживала под стражей несколько месяцев.

    «Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

    По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

    Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его.  Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

    Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

    Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала  гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала  россиянина по подозрению в мошенничестве. Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 06:23
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:11
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 18:57
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (27)
    18 февраля 2026, 23:55
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    Комментарии (7)
    19 февраля 2026, 19:18
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 10:33
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    @ Adnan Farzat/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около одной пятой европейцев считают, что в определённых случаях диктатура может быть предпочтительнее демократии, сообщили СМИ.

    К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого исследовательской компанией AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab в пяти странах: Греции, Франции, Швеции, Британии и Румынии, передает Politico.

    Исследование проводилось с 25 ноября по 16 декабря и выявило устойчивое недовольство тем, как на практике работает демократия. Так, 76% греков выразили неудовлетворённость функционированием демократии, во Франции этот показатель составил 68%, в Румынии – 66%, в Британии – 42%, а в Швеции – 32%. При этом в целом граждане не отвергают демократию как идею.

    22 процента опрошенных заявили, что в определённых случаях предпочли бы диктатуру, а 26% согласились с утверждением, что не возражали бы против ограничения демократических прав, если бы страной управлял эффективный лидер, не подотчётный гражданам. Тем не менее, большинство – 69% – отвергли возможность авторитарного правления.

    «Традиционные границы между странами Европы стираются, а политическая картина становится сложнее», – заявил профессор политологии Манчестерского университета Димитрис Пападимитриу. По его словам, даже страны с быстрым экономическим ростом, такие как Румыния, не демонстрируют большего доверия к либеральной демократии, а в более богатых государствах, например Швеции, институты подвергаются давлению и доверие граждан к ним снижается.

    В исследовании также отмечается, что уровень доверия к институтам Евросоюза оказался выше, чем к СМИ и политическим партиям – 43% против 27% и 24% соответственно. Около трети опрошенных не считают, что рост популярности крайне правых движений представляет опасность для демократии. Среди греков наибольшее число – 55% – не ощущают связи с партией, за которую голосовали на последних выборах.

    Ранее The New York Times сообщила, что европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    Комментарии (7)
    19 февраля 2026, 10:07
    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 23:43
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США

    Трамп заявил о намерении дать Ирану на сделку «10-15 дней максимум»

    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 23:11
    Лавров: Европа находится в истерике из-за переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине.

    Европа находится в состоянии истерики и активно требует от Москвы немедленного начала переговоров по Украине, а также настаивает на своём участии в этих переговорах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что европейские политики заявляют, что Украина отстаивает европейские ценности, и выразил сомнение в возможности вести конструктивный диалог в этой ситуации.

    «Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз – это нацистская организация», – заявил Лавров.

    Он подчеркнул, что европейские страны не предпринимают никаких действий, чтобы повлиять на Киев и отменить законы, запрещающие русский язык на Украине и деятельность канонической православной церкви.

    По словам министра, нигде в мире не существует аналогичной ситуации, как на Украине. Лавров добавил, что в арабских странах, например, иврит не запрещён, а в Израиле используется арабский язык, тогда как на Украине, по его словам, запрещать русский язык считается допустимым.

    Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине, однако встреча в Женеве проходила в трехстороннем формате без участия ЕС и Британии.

    Комментарии (0)
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    В Калифорнии захотели запретить детям пользоваться соцсетями
    В РПЦ прокомментировали слова священника о «языческих масленичных гуляниях»
    В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 23 февраля: лучшие идеи подарков мужу, отцу и начальнику – готовые подборки

      Каждый год в преддверии 23 февраля перед тысячами женщин встает один и тот же вопрос: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не отправился пылиться на дальнюю полку? Самая распространенная ошибка – выбирать банальные вещи: носки, пену для бритья или дешевый одеколон. Такие подарки давно стали мемами и вряд ли вызовут искренние эмоции. Чтобы не попасть впросак, важно учитывать не только бюджет, но и статус человека, его интересы, возраст и формат ваших отношений. Публикуем полную подборку идей: от практичных подарков мужу и душевных – папе до уместных деловых вариантов для начальника.

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

